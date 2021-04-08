Армения получила первую партию «Спутника V»

В Армению доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи, сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин. Страна одобрила применение препарата 1 февраля.

«Сегодня мы в аэропорту Звартноц с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины "Спутник V". Это 15 тыс. доз вакцины»,— сказал господин Курочкин. Видео с его обращением оубликована на странице Россотрудничества в Ереване в Facebook.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Препарат одобрен к применению в 59 странах. С начала марта вакцина проходит экспертизу в EMA. Применение вакцины уже одобрили Венгрия и Словакия. В Словакии из-за скандала с российской вакциной с поста ушел премьер Игор Матович. Чехия заявила, что ЕС вынуждает начать переговоры с российской стороной, так как не обеспечивает необходимыми объемами вакцины. Источник Reuters сообщил, что Германия хочет начать предварительные переговоры о «Спутнике V».

Накануне президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Армянский премьер отметил, что страна получит 8 апреля первую партию российской вакцины и надеется на приобретение большого количества препарата. Господин Путин сказал, что решит вопрос поставок.

Подробности — в материале “Ъ” «Ведь это наши двое, они помогут нам».