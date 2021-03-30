На словацкого премьера упал «Спутник V»

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник отставку премьер-министра Игоря Матовича. Не сумевший выстроить отношения с партнерами по коалиции глава правительства был вынужден покинуть свой пост после скандала, разразившегося вокруг согласованных им поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Во вторник поручение сформировать новое правительство Словакии от президента Зузаны Чапутовой получил бывший министр финансов Эдуард Хегер. Фактически он поменялся с бывшим шефом местами: премьер Игорь Матович, уходя, смог выбить себе место главы Минфина, а руководителю ведомства выпал шанс возглавить весь кабинет министров. Этой рокировке предшествовал громкий скандал, центральную роль в котором сыграла российская вакцина «Спутник V».

Игорь Матович, глава оппозиционной правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности», возглавил правительство страны в марте 2020 года после победы на парламентских выборах. «Обещаю, что вместе с партнерами по демократической оппозиции мы попробуем сформировать наилучшее правительство, какое когда-либо у нас было»,— пообещал он тогда. Однако новому правительству пришлось столкнуться с пандемией коронавируса, и недавно лидер одной из коалиционных партий, глава Минэкономики Рихард Сулик охарактеризовал первый год работы кабинета как «хаос». Поводом для последовавшей отставки премьера стала поставка в Словакию 1 марта первой партии российского препарата «Спутник V»: партнеров по коалиции возмутило, что премьер договорился о ней, не посоветовавшись с правительством. Перед этим вакцина прошла процедуру ускоренной регистрации в Словакии (в целом в ЕС препарат все еще не зарегистрирован).

«"Спутник" — не просто вакцина, а средство в гибридной войне»,— возмутился глава МИД Словакии Иван Корчок.

3 марта еще большее внимание к поставкам вакцины привлекла неудачная шутка премьер-министра. В ходе одного из радиоэфиров журналист спросит Игоря Матовича, какой ценой ему так быстро удалось согласовать поставки препарата. Премьер в ответ попытался пошутить, что обменял вакцину на территории закарпатской Украины, однако после вызова посла Словакии в МИД Украины и крайне резкой реакции официального Киева ему пришлось извиниться за свои слова. На фоне скандала и недовольства других словацких партий самоуправством премьер-министра в отставку ушел сначала глава Минздрава Марек Крайчи, а затем и сам премьер. О таком выходе из правительственного кризиса он объявил в воскресенье.

Возможно, отставка премьера и его правительства могла бы не состояться, если бы пандемия не обрушила рейтинги доверия ему самому и всему кабинету.

К 30 марта в 5,4-миллионной Словакии были выявлены более 359 тыс. случаев заболевания, скончались 9,6 тыс. больных. В ноябре прошлого года на Минобороны были возложены обязанности по проведению в два этапа всеобщего тестирования населения: предполагалось, что, выявив единовременно всех заболевших, можно было бы остановить распространение эпидемии в стране. Однако в итоге участие в бесплатной и добровольной акции приняла только половина жителей, а оппозиция и отдельные эксперты раскритиковали дорогостоящую кампанию с использованием антигенных экспресс-тестов как неэффективную.

В декабре коронавирусом заразился сам премьер Матович, а в январе массовые ограничения было решено ужесточить, среди прочего запретив жителям выходить из дома без отрицательного ПЦР-теста. Несмотря на все эти меры, к середине февраля Словакия на некоторое время выбилась в мировые лидеры по числу смертей от коронавируса на 100 тыс. человек населения.

Несмотря на правительственный кризис, затихший с уходом премьера, от уже поставленного в республику российского препарата и от согласованных дальнейших поставок Братислава официально пока отказываться не стала.

Галина Дудина