Армения одобрила вакцину «Спутник V»

В Армении одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Решение принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении, отметили в фонде.

«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан»,— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Количество выявленных случаев коронавируса в Армении достигло 167 088. Умерли за сутки четыре человека.

«Спутник V» уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

О продвижении российской вакцины — в публикации “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».