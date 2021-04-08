Ведь это наши двое, они помогут нам Россия участвует в избирательной кампании в Армении за своих

Российский фактор на предстоящих в Армении досрочных парламентских выборах будет если не решающим, то весьма важным. В Москве побывали главные политические конкуренты, а по сути — непримиримые враги: бывший армянский президент Роберт Кочарян и премьер страны Никол Пашинян. И каждый пообщался с Владимиром Путиным. Внутриполитическая ситуация в Армении для Кремля важна прежде всего из-за Карабаха: ничто не должно нарушить мир, который Россия там установила, и российские же планы экономической реанимации конфликтного региона.

Владимир Путин принял Никола Пашиняна 7 апреля. «Безусловно, нам есть о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самые актуальные и самые острые проблемы — это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него»,— сказал российский президент. И уточнил: «Важнейшей составляющей постконфликтного восстановления является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, с тем чтобы Армения получила новые возможности для развития страны».

Никол Пашинян постарался придать встрече еще больше значимости: «У нас будет довольно насыщенная повестка, в том числе вопросы стратегического характера. Надеюсь с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру систем безопасности в нашем регионе — в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе».

Поднял армянский премьер на открытой части встречи и крайне больной для Армении вопрос о пленных. «Есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован,— это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсуждали, согласно заявлению 9 ноября, все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений»,— сказал армянский премьер.

Армянская сторона после завершения боевых действий передала Баку всех азербайджанцев, а в Азербайджане все еще остаются, по разным оценкам, от 140 до 200 пленных армян. Официально Баку признает наличие у себя только около 60 армянских солдат.

Но, поскольку их взяли в плен под Гадрутом уже после окончания боевых действий, их считают диверсантами, а не военнопленными. В итоге никакого движения в этом вопросе нет.

«Непонятно, как Баку может так упорно сопротивляться, если на него в вопросе пленных давят и Россия, и Запад»,— сетовал в разговоре с “Ъ” высокопоставленный собеседник в армянском правительстве.

Проблема, отметил он, регулярно обсуждается с Россией на самых разных уровнях. В Москве, по его словам, отвечают, что в этом вопросе есть сложности. Какие — собеседник не уточнил.

Пока же в качестве утешительного приза Никол Пашинян получил согласие России на поставку Армении вакцины «Спутник V». Первая партия, как выразился армянский премьер «символическая», составит 15 тыс. доз и поступит уже 8 апреля. На замечание господина Пашиняна о том, что препарата требуется гораздо больше — миллион доз, Владимир Путин ответил обнадеживающе: «У нас производство раскручивается. Речь тоже о достаточно большом объеме производства этого препарата. Поэтому я думаю, что решим эту проблему».

Так что по крайней мере одну хорошую новость Никол Пашинян домой увезет. Это имеет значение, поскольку его визит в Москву — предвыборный. Политический кризис в Армении, начавшийся прошлой осенью после поражения Еревана во второй карабахской войне, недавно закончился тем, что господин Пашинян пообещал уйти в отставку в конце апреля. Этого требовала армянская оппозиция, объединившаяся в «Движение по спасению Родины». Отставка создаст условия для роспуска парламента и досрочных выборов. Ожидается, что голосование состоится в июне.

Хотя оппозиция назначила Никола Пашиняна главным виновником поражения в войне с Азербайджаном, в рейтинговых опросах он все равно опережает других политиков.

Его блок «Мой шаг» вполне может получить в парламенте большинство, пусть и не сопоставимое с тем, которого удалось добиться на выборах 2018 года. Тогда на волне популярности Никола Пашиняна «Мой шаг» получил больше 70% голосов и 88 мест в парламенте из 132.

В контексте предстоящих выборов господину Пашиняну важна демонстрация хороших отношений с Москвой. Особенно если учесть, что имидж политика, пользующегося расположением России и доверием Владимира Путина, давно закрепился за его главным конкурентом, а на деле врагом премьера — экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.

Господин Кочарян на прошлой неделе тоже побывал в российской столице. В распоряжении экс-президента здесь оказался важный информационный ресурс — «Первый канал». Роберт Кочарян, объявивший об участии в предстоящих выборах, дал большое интервью Владимиру Познеру в программе «Познер». И с ходу заявил, объясняя свое возвращение в политику: «Не вижу никого, кто мог бы выправить сложную ситуацию (в Армении.— “Ъ”)». Во время этого же разговора он послал важный сигнал и Кремлю, и Баку. Отвечая на вопрос господина Познера, пойдет ли он на реванш в Карабахе в случае прихода к власти, Роберт Кочарян ответил: «Армянская армия сейчас в такой ситуации, что любому здравомыслящему человеку не придет в голову мысль о реванше». «Если мы хотим поставить точку на конфликте, то нужно найти решение, которое будет справедливым»,— добавил политик.

Это вполне можно трактовать так: за судьбу достигнутых в прошлом году трехсторонних договоренностей по Карабаху в случае победы господина Кочаряна на выборах волноваться не стоит. При этом у второго президента Армении была возможность обсудить ситуацию в его стране и вокруг нее не только в телеэфире, но и с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Я могу подтвердить, действительно, они говорили по телефону. У них добрые, давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются».

Символично, что прямо перед визитом Роберта Кочаряна в Москву в Армении было прекращено уголовное дело по статье «свержение конституционного строя», фигурантом которого экс-президент стал сразу после прихода к власти Никола Пашиняна.

По информации “Ъ”, Кремль неоднократно давал понять господину Пашиняну, что не стоит преследовать бывшего президента. Но до прошлой недели эти просьбы игнорировались.

Контакты Владимира Путина с ключевыми участниками внутриполитической борьбы в Армении, и не только они, говорят о повышенном внимании России к ситуации там. Для Кремля важно не только сохранить в Карабахе мир и российских миротворцев, но и запустить процесс экономической реанимации конфликтного региона. Речь идет о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, в том числе между Азербайджаном и Арменией. Вопросом занимаются азербайджанский, армянский и российский вице-премьеры, но процесс идет не быстро из-за разногласий Баку и Еревана по поводу того, какие дороги следует открыть и построить в первую очередь. С российской стороны проблемой занимается вице-премьер Алексей Оверчук, который, напомнил господин Путин Николу Пашиняну, регулярно бывает в Ереване: «Совсем недавно вы его принимали, он вам докладывал тоже о том, как видится траектория взаимодействия в регионе в целом, имея в виду поствоенное состояние». Поскольку ездит господин Оверчук не только в Армению, но и в Азербайджан, по сути, он занимается «челночной дипломатией», пытаясь сблизить позиции двух отвоевавших, но не помирившихся сторон.

Глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян отмечает, что если задачей Никола Пашиняна в ходе визита в Москву было продемонстрировать, что он старается вернуть армянских граждан из плена и обеспечить безопасность своей страны за счет поддержки России, то у Кремля свои приоритеты. «Москва хочет продолжения процесса деблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, стартовавшего при ее посредничестве после войны,— сказал “Ъ” господин Искандарян.— Россия — спонсор этого процесса и не может оставить его просто так. В Москве думают, что экономическая кооперация может смягчить противоречия сторон и дальше можно будет приступить к решению карабахской проблемы».

В такой ситуации Кремлю важно, чтобы любой победитель армянских выборов, а случае отсутствия абсолютного лидера коалиционное правительство не поломали хрупкую архитектуру безопасности, возникшую в регионе в конце прошлого года.

Владимир Соловьев, Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван