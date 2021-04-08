Главные анонсы 8 апреля

Президент России Владимир Путин обсудит с руководством правительства итоги реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. С основными докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также зампреды правительства Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Донбасс. Это происходит на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции объединенных сил. О ситуации

“Ъ” ознакомился с мирными инициативами и выяснил, почему не рождается единый план Читать далее

Советский районный суд Томска начнет рассмотрение дела мэра города Ивана Кляйна. незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с момента прихода во власть в октябре 2013-го и вплоть до своего задержания в ноябре 2020 года градоначальник покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он сам и является. О деле

Чем известен Иван Кляйн Читать далее

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на домашний арест, назначенный пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому и участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Они обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ) во время несанкционированного митинга в Москве 23 января. По версии следствия, они призывали участвовать в акции, в результате чего туда приехали люди, больные коронавирусом. Накануне суд удовлетворил апелляционные жалобы и отменил домашний арест других фигурантов дела. Подробнее о деле

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). В декабре Калининградский областной суд признал их виновными в передаче латвийской разведке секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также раскрытие личности действующего оперативного сотрудника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе. Зимина осуждена на 13 лет колонии общего режима, Антонец — на 12,5 года колонии строгого режима. Подробнее

Разбор статьи УК о госизмене: кого судили и как наказывали Читать далее

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит иск потерпевшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталия Соловчука о взыскании с них 1 млн. руб. в качестве компенсации морального вреда и 120 тыс. руб. В 2018 году Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий избили Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Все получили реальные сроки. В сентябре 2019 года суд разрешил им выйти по УДО.