Томского мэра ждут в прокуратуре

Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование и направил в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Предъявленные ему обвинения касаются использования властных полномочий в интересах семьи и фамильного бизнеса — компании «Томское пиво», основным акционером которой является градоначальник. Сам господин Кляйн, который в ожидании хирургической операции находится в НИИ онкологии, ни с одним из инкриминируемых ему преступлений не согласился.

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении главы Томска Ивана Кляйна. Как рассказала “Ъ” старший помощник руководителя томского управления Следственного комитета РФ Елена Лебедева, чиновнику вменяются в вину превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 286, 289 УК РФ), он закончил ознакомление с материалами дела.

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Ивана Кляйна, занявшего кресло мэра в 2013 году, задержали 13 ноября 2020 года. При этом задержание произошло в тот момент, когда градоначальник проводил совещание по видео-конференц-связи. Трансляция не прерывалась, и подчиненные мэра, находившиеся по другую сторону телемоста, наблюдали за происходящим с мониторов своих компьютеров. На историю даже обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков тогда заявил: «Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было — прямо во время мероприятия». По решению суда градоначальника поместили в СИЗО.

С ноября 2020 по январь 2021 года в отношении Ивана Кляйна, которого на время следствия отстранили от занимаемой должности, завели три уголовных дела. Все они связаны с использованием должности мэра в интересах семьи и фамильного бизнеса — предприятия «Томское пиво», являющегося одним из крупных производителей пива и кваса в Сибири.

Высокопоставленный чиновник является основным акционером компании, остальные совладельцы — его родные и близкие.

По версии следствия, с момента прихода во власть в октябре 2013 года по 2020-й градоначальник покровительствовал ОАО «Томское пиво», помогал в решении возникающих вопросов с органами власти, управлял им как лично, так и через доверенных лиц. В деле говорится, что в 2016 году мэр помешал местному предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво». Там предприниматель собирался возвести жилые высотки. Высокопоставленный чиновник, согласно материалам дела, приказал подготовить документы о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у фамильного предприятия.

Последний эпизод обвинения касается выделения младшей дочери Ивана Кляйна Светлане земельного участка площадью 850 кв. м в обход установленных законом процедур и по заниженной, по мнению следствия, стоимости. В ходе следствия защита неоднократно заявляла об ухудшении здоровья господина Кляйна.

1 февраля 2021 года главе Томска Ивану Кляйну объявили о завершении следственных действий и представили собранные материалы для ознакомления. В дальнейшем суд ограничил мэра и его адвокатов в сроках изучения 17-томного дела, посчитав, что они намеренно затягивают чтение. «Жизнь и здоровье нашего подзащитного подвергаются риску ради ускорения процессуальных сроков»,— заявляли адвокаты, отмечая, что дело расследовалось четыре месяца следственной группой из десяти человек.

Адвокат Марина Вихлянцева не стала комментировать итоги расследования и предложила дождаться, когда дело поступит в суд. Ранее защита утверждала, что Иван Кляйн отрицает выдвинутые против него обвинения, считая их необоснованными.

В письме из СИЗО господин Кляйн отметил, что будет бороться за свое честное имя.

Адвокат Вихлянцева заявила “Ъ”, что еще в январе 2021 года ее подзащитному была рекомендована хирургическая операция. «5 февраля он был помещен в НИИ онкологии, но, к сожалению, к дополнительному обследованию и подготовке к операции он приступил с сегодняшнего дня, потому что до вчерашнего дня он находился в Следственном комитете: его забирали из клиники и привозили обратно»,— заявила госпожа Вихлянцева.

Константин Воронов, Екатерина Лукашевич, Новосибирск