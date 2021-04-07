Части обвиняемых по «санитарному делу» отменили домашний арест

Московский городской суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов юриста ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь, Олега Навального и муниципальных депутатов Люси Штейн и Константина Янкаускаса и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. О решении суда сообщили их адвокаты Владимир Воронин и Илья Уткин. Теперь их подзащитным запрещено покидать место жительства с 20:00 до 6:00, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать любые средства связи и интернет «по обстоятельствам, касающимся расследования уголовного дела».

Напомним, все они обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) во время несанкционированного митинга в Москве 23 января. По версии следствия, они призывали участвовать в акции, в результате чего туда приехали люди, больные коронавирусом.

Сегодня же, 7 апреля, должна была рассматриваться апелляция на домашний арест, назначенный пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому и участнице Pussy Riot Марии Алехиной, однако заседание было прервано из-за объявленной в здании эвакуации. Заседание перенесено на завтра, 8 апреля, рассказал “Ъ” Владимир Воронин.

Ранее мера пресечения с домашнего ареста была заменена на запрет определенных действий сотруднику ФБК Николаю Ляскину и лидеру связанного с Алексеем Навальным профсоюза «Альянс врачей» (также внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Анастасии Васильевой, которая 6 апреля приняла участие в митинге у колонии, где содержится Алексей Навальный. Анастасия Васильева потребовала допустить ее к политику, который жалуется на ухудшение здоровья.

Кира Дюрягина