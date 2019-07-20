Они осуждались за Родину Разбор статьи УК о госизмене: кого судили и как наказывали

В начале июля по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК) был арестован помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. “Ъ” изучил открытые источники и выяснил, что это первый за последние 20 лет чиновник, по крайней мере столь заметного уровня, которому инкриминирована 275-я статья.

О чем статья 275 УК РФ

Статья 275 («Государственная измена») появилась в первом Уголовном кодексе РФ, действующем с 1 января 1997 года. 275-я стала наследницей статьи 64 УК РСФСР («Измена Родине»).

Статья применяется в отношении граждан России. Государственная измена трактуется в трех формах:

— выдача государственной тайны иностранному государству;

— шпионаж;

— оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Скольких осудили за госизмену

С 2009 года статистику по применению 275-й статьи публикует судебный департамент при Верховном суде РФ. За этот период, по данным департамента, было вынесено 68 приговоров.

“Ъ” удалось найти в СМИ сообщения о 29 делах в период с 1997 по 2008 год. Девять дел, по нашим подсчетам, не было отражено в судебной статистике. К примеру, по итогам 2015 года судебный департамент сообщал о шести приговорах, но в СМИ за этот год рассказывалось о вынесении 11 приговоров. Еще о шести делах СМИ сообщали в 2019 году, но официальной статистики пока не было.

Таким образом, из открытых источников известно как минимум о 112 приговорах, вынесенных с начала действия статьи.

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев:

— Уголовные дела, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, рассматриваются в закрытом судебном заседании. Текст приговора не подлежит публикации в полном объеме, но данные, кто осужден, по какой статье, назначенное наказание можно найти в открытом доступе.

Как наказывают за госизмену

275-я статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб. Самый популярный приговор — 12 лет, по нижней планке. Примечательно, что около трети приговоров — ниже нижней планки.

Старший партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Закалюжный:

— Если не брать во внимание льготные условия назначения наказания при особом порядке судебного разбирательства, то такие низкие сроки по статье 275, которая относится к категории особо тяжких, могут говорить только о слабой доказательственной базе следствия и порой необоснованном привлечении к уголовной ответственности. Суды, преследуя цель хоть немного сгладить данную ситуацию, видимо, в каждом третьем случае находят «исключительные обстоятельства», предусмотренные в статье 64 УК РФ и необходимые для назначения наказания «ниже низшего».

Известно всего об одном деле с 1997 года по 275-й статье, завершившемся полным оправданием. В декабре 1999 года эколог Александр Никитин был оправдан по делу об участии в публикации доклада о ядерных инцидентах на советском и российском флоте, сведения о которых следствие считало секретными.

Старший партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Закалюжный:

— Нельзя также забывать о прекращении уголовных дел по данной статье за отсутствием состава преступления на стадии предварительного расследования (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), что практически равносильно оправдательному приговору в суде. Так, резонансное дело Светланы Давыдовой по обвинению в госизмене, выразившейся в звонке в украинское посольство и сообщении информации, что воинская часть рядом с ее домом в Вязьме «опустела», а также в предположении, что солдаты могли быть направлены в Донецк, было прекращено именно по данному основанию.

Самые суровые приговоры

Как минимум в двух приговорах по 275-й статье давали срок выше максимального:

— в июне 2011 года бывший полковник СВР Александр Потеев был приговорен к 25 годам заочно за передачу США данных о группе российских агентов;

— в феврале 2019 года 22 года колонии получил бывший полковник ФСБ Сергей Михайлов.

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Старший партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Закалюжный:

— Возможность назначения запредельных сроков статей предусмотрена только при назначении наказания по совокупности преступлений или приговоров (ч. 2 ст. 60 УК РФ). Данная ситуация и была в деле Александра Потеева, который был осужден по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 275 и 338 («Дезертирство»). По совокупности преступлений может вменяться и только статья 275: к примеру, как за покушение, так и за оконченный состав.

Кого судили за госизмену

Чаще всего по 275-й статье судят бывших или действующих военнослужащих: почти половина приговоров, в которых известна профессиональная принадлежность обвиняемого, была вынесена в отношении военных.

Собранная нами статистика не выявила осужденных за госизмену чиновников, не связанных с дипломатической деятельностью. Арестованный в начале июля бывший помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев может стать первым таким чиновником.

Большинство осужденных — мужчины.

Какие страны фигурировали в приговорах

Выделяются четыре страны, в пользу которых чаще всего действовали осужденные за госизмену россияне: Грузия, США, Китай и Украина. Количество приговоров, как правило, увеличивалось после обострения отношений России с той или иной страной. Так, все 24 приговора из известных по госизмене в пользу Грузии были вынесены с 2009 по 2016 год, а приговоры по Украине выносились с 2015 по 2019 год.

Как было в советские времена

До 1961 года в РСФСР действовала статья 58 УК о контрреволюционной деятельности, включавшая в себя измену Родине, теракты, диверсии, антисоветскую пропаганду и ряд других пунктов. В 1954 году в докладе силовых ведомств первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву количество осужденных по ней с 1921 по 1953 год оценивалось в 3,78 млн человек, в том числе 643 тыс. человек были приговорены к высшей мере наказания.

В УК 1960 года измена Родине была выделена в 64-ю статью. В записке 1975 года от главы КГБ Юрия Андропова в ЦК КПСС фигурируют данные о 1230 осужденных по ней за десять лет.

Андрей Егупец, Михаил Малаев