Pfizer поставит на Украину 10 млн доз вакцины

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним был разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это»,— приводятся слова президента на сайте его офиса.

23 февраля Минздрав Украины зарегистрировал вакцину от AstraZeneca, на следующий день в стране началась вакцинация. Помимо AstraZeneca и Pfizer власти Украины намерены применять китайскую вакцину Sinovac и американскую Novavax. Правительство страны запретило регистрацию в стране российских вакцин от коронавируса. На Украине вакцинировано уже более 248 тыс. человек.

Об отношении властей Украины к российской вакцине против COVID-19 — в материале “Ъ” «О роли кроликов в истории».