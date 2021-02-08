О роли кроликов в истории

Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса с разными странами, но для российского препарата «Спутник V» доступ в республику останется закрытым. Об этом заявил на масштабном форуме, посвященном борьбе с COVID-19, украинский президент Владимир Зеленский. Сказав, что эффективность российской вакцины не доказана, а «граждане Украины не кролики» и не нужно на них экспериментировать, господин Зеленский спровоцировал реакцию со стороны МИД РФ, где отметили: «На кроликах экспериментируют меньше». Собеседники “Ъ” в Киеве уверены: с точки зрения экономики приобретение вакцины «Спутник V» было бы выгодно, но политически такой шаг сейчас просто невозможен.

Стартовавший в понедельник трехдневный форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» — первое мероприятие из целого ряда подобных событий. «Мы открываем серию из 30 масштабных еженедельных форумов»,— объявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. И добавил: в ближайшие месяцы помимо COVID-19 украинские власти вместе с международными партнерами, экспертами и представителями гражданского общества обсудят «безопасность и оборону», «мир и войну», «Крым и Донбасс», а также ряд других внутриполитических вопросов. «Это старт большого общественного диалога»,— резюмировал президент. И напомнил, что в этом году Украина празднует 30-летие своей независимости, и поэтому весь 2021 год «будет наполнен чередой мероприятий и важных событий».

Цель первого форума, по словам президента, это обсуждение международного опыта по борьбе с COVID-19, вакцинации, планов правительства по борьбе с болезнью и «действенных лекарств против дезинформации» вокруг пандемии.

В этой связи к участию в форуме были привлечены помимо высших должностных лиц Украины глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Говоря о ситуации с коронавирусом в стране, Владимир Зеленский упомянул, что ему в наследство досталась разрушенная медицина. «Медицинские средства и оборудование были в дефиците, а в государственном резерве, к сожалению, мы с вами увидели пустые полки»,— сказал президент. Тем не менее, по его словам, Украине «удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное число заболевших», не в последнюю очередь за счет введения жесткого карантина, который действовал с 8 по 24 января. К успехам украинский лидер причислил и то, что уровень смертности на Украине оказался одним из самых низких в Европе и мире в целом.

Действительно, по данным Минздрава Украины, с конца ноября 2020 года число ежедневно выявляемых случаев заболевания существенно снизилось.

Тогда оно превышало 16 тыс. заболевших в день. По данным на это воскресенье, за сутки был обнаружен всего 2141 новый случай. Впрочем, представитель ЮНИСЕФ на Украине, участница форума Лотта Сильвандер в понедельник выразила сомнения в точности такой статистики. «В отличие от министра (здравоохранения Максима Степанова.— “Ъ”) я бы не сказала, что ситуация (с заболеваемостью коронавирусом на Украине.— “Ъ”) улучшилась. Во многих регионах ситуация ухудшилась, увеличились показатели, особенно это касается больниц. Хочу отметить, что число проводимых ПЦР-тестов и тестов на антитела в данный момент недостаточно, показатели должны быть увеличены минимум в три раза»,— заключила она.

Одним из наиболее приоритетных и обсуждаемых в первый день форума вопросов стала вакцинация. «Главная задача — охват по меньшей мере половины населения Украины в течение 2021-го и начала 2022 года»,— сказал Владимир Зеленский, отметив, что первый этап вакцинации начнется уже в феврале — поставить прививки смогут медики, военные и члены Национальной гвардии.

По словам украинского лидера, Киев уже договорился с четырьмя поставщиками — компаниями Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Напомним, в декабре 2020 года Украина договорилась о поставке 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac. В республике также ожидают поставки через механизм COVAX — инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Еврокомиссии и правительства Франции, запущенную с целью обеспечения вакцинами против COVID-19 наиболее нуждающихся групп населения вне зависимости от их статуса и места проживания. Ранее в Минздраве заявляли, что всего получат в рамках COVAX 8 млн доз вакцины.

Кроме того, в понедельник была анонсирована дополнительная помощь Киеву. «В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть вакцин Украине»,— отметила Урсула фон дер Ляйен в записанном видеообращении к участникам форума, не уточняя, о каком количество доз идет речь. Замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко также сообщил, что власти страны получили подтверждение о выделении Киеву Европейским инвестиционным банком €50 млн на закупку вакцин и оборудования.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Reuters

Немало внимания в рамках форума была уделено и проблеме доверия граждан к прививкам. Говоря об этом, Владимир Зеленский заверил, что привьется вакциной первым в стране и, возможно, в прямом эфире. «Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасная, она нужна»,— отметил он.

Президент также дал понять, что не последнюю роль в росте подобного недоверия сыграла оппозиция.

По его словам, оппозиционные силы и местные власти «не теряли возможность заработать дивиденды и электоральные баллы», было «огромное количество манипуляций, популизм, саботаж». В том же духе высказалась и Кристина Квин. «К сожалению, политики, которые поддерживают российские силы, начинают распространять недоверие к вакцинации… И только сообща и с сильным политическим лидерством мы сможем выстроить новую реальность в Украине»,— сказала временная поверенная в делах США.

Не обошлось в ходе форума и без упоминания российской вакцины «Спутник V». Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Киев возможность использования этой вакцины, господин Зеленский заверил: подтверждения, что она «гарантированно дает результат», нет. «Граждане Украины не кролики»,— заключил он, добавив, что у властей нет права экспериментировать на украинцах. При этом Владимир Зеленский указал, что даже если ЕС одобрит «Спутник V», властям РФ нужно будет сначала удовлетворить спрос россиян. «У них (у России.— “Ъ”) около 140 млн населения, поэтому прежде, чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население»,— поделился он своим видением логики Москвы.

Заявления украинского лидера не остались незамеченными в Москве.

«На кроликах экспериментируют меньше»,— парировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице Facebook.

В разговоре с “Ъ” директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по сути, поддержал точку зрения Москвы, сказав: «Президент Зеленский живет в каком-то своем мире, не зная, что есть публикация в журнале The Lancet (о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V", где говорится о том, что эффективность вакцины составила 91,6%.— “Ъ”), что готовится европейская регистрация российского препарата. А в реальности мы не получаем и скоро не получим нужное количество доз вакцин».

«С точки зрения экономики приобретение российской вакцины было бы выгодно, а с политической точки зрения — нет. То, что у нас не будет "Спутника V",— это однозначно,— заявил “Ъ” президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.— Есть надежда, что мы получим вакцину из Европы. Понятно, что этой партии будет недостаточно, но пропиариться даст возможность». По словам эксперта, «какая-то небольшая партия будет бесплатной — ее получат медработники и, возможно, часть пенсионеров». «Что касается всех остальных, то для них вакцина будет платной. Некоторые частные поликлиники уже предлагают вакцинацию, но цена сумасшедшая —1–2 тыс. гривен за раз (2,7–5,4 тыс. руб.)»,— рассказал Александр Охрименко. И резюмировал: «Большая часть людей вакцинироваться за такую сумму просто не захочет».

Марина Коваленко