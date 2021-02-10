На Украине запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране российских вакцин против коронавируса. В соответствующем документе Россия названа «страной-агрессором».

«Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается»,— говорится в тексте постановления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинцы не кролики, чтобы на них тестировать российскую вакцину «Спутник V». В начале января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности передать Украине технологии для производства «Спутника V». Однако страна ведет активные переговоры с другими производителями. Украина ожидает поставок китайской вакцины Sinovac Biotech, американской Pfizer, а также намерена получить препараты от компаний AstraZeneca и Novavax.

Господин Зеленский заявлял, что ситуация с коронавирусом на Украине стабилизировалась. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает 17-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии — 1,3 млн человек. Умерли там за все время около 25 тыс. человек с диагностированным COVID-19.

Об отношении властей Украины к российской вакцине против COVID-19 — в материале “Ъ” «О роли кроликов в истории».