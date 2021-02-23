На Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Препарат был одобрен для экстренного медицинского применения в понедельник, 22 февраля.

«Вакцина Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает на Украину, официально зарегистрирована»,— сообщили в Минздраве Украины. По данным COVAX, поставка от 2,2 млн до 3,7 млн доз ожидается в первом-втором квартале 2021 года. Вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране российских вакцин против коронавируса. В соответствующем документе Россия названа «страной-агрессором». До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинцы не кролики, чтобы на них тестировать российскую вакцину «Спутник V».

По состоянию на 23 февраля на Украине зафиксировано 4182 новых подтвержденных случая коронавируса. Количество активных больных составляет 134 758 человек.