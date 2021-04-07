От мировой экономики ждут большего

Мировая экономика в ближайшие два года будет расти чуть более высокими темпами, чем ранее ожидалось, считает Международный валютный фонд (МВФ). Его прогноз глобального роста на 2021 год повышен с 5,5% до 6%, на 2022-й — с 4,2% до 4,4%. Из развитых стран быстрее всего будет восстанавливаться экономика США, из развивающихся — Китая и Индии. По России прогноз роста также улучшен — до 3,8% в оба года, такой корректировке способствовали, в частности, новые ожидания по цене на нефть.

Международный валютный фонд повысил прогноз роста глобальной экономики в этом году с 5,5% до 6% и с 4,2% до 4,4% в 2022-м. Оценка спада 2020 года улучшена с минус 3,5% до минус 3,3%. Новый прогноз МВФ предполагает более быстрый рост, чем фиксировавшийся в 2010 году (5,4%) при восстановлении после мирового финансового кризиса (тогда глобальный спад составил всего 0,1%). «Вакцинирование и адаптация к пандемии позволяют экономике восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, дополнительным стимулом являются антикризисные программы в США»,— говорится в докладе фонда. Его эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе темпы роста замедлятся до 3,3% в год.

Без стимулирующих мер рецессия в мире была бы в три раза более глубокой, оценивают в МВФ.

Среди развитых стран самые высокие темпы роста в этом году ожидаются в США — 6,4%. Это позволит превысить докризисный уровень ВВП, тогда как в большинстве стран это произойдет лишь в 2022-м. В следующем году рост замедлится до 3,5%. Эта оценка не учитывает возможные последствия для экономики США от принятия инфраструктурного плана президента Джо Байдена, который, напомним, предложил инвестировать в обновление дорог, портов и прочей инфраструктуры более $2 трлн, повысив при этом налог на прибыль корпораций с 21% до 28% (см. “Ъ” от 2 апреля).

Отметим, что накануне глава Минфина США Джанет Йеллен предложила странам «большой двадцатки» согласовать международный минимальный уровень налога на корпорации. Эту идею уже поддержали министерства финансов Франции и Германии, заявив, что введение такого показателя вполне достижимо. Главный экономист МВФ Гита Гопинат отметила, что снижение ставки налога на прибыль в рамках реформы 2017 года в США так и не привело к значительному росту инвестиций, на который надеялись авторы законопроекта.

По прогнозу МВФ, в зоне евро прирост ВВП в этом году составит 4,4%, в следующем — 3,8% (ожидания улучшены на 0,2 процентного пункта на оба года). Среди развивающихся стран самые высокие темпы роста будут у Китая и Индии — 8,4% и 12,5% соответственно (в 2021 году — 5,6% и 6,9%). По России прогноз улучшен до 3,8% в оба года (это на 0,8 пункта больше для этого года и на 0,1 меньше — для следующего). Для сравнения: в Бразилии рост составит 3,7% в этом и 2,6% в следующем году, в Мексике — 5% и 3%, в Саудовской Аравии — 2,9% и 4%. Прогноз цены барреля нефти также улучшен — до $58,52 в 2021 году и $54,83 в 2022-м (в январе в фонде ждали $50 и $48,8 за баррель).

Тем не менее в МВФ подсчитали, что потери в благосостоянии в развивающихся странах будут в этом году больше, чем в развитых,— в среднем 20% подушевого дохода 2019 года (без Китая) против 11%.

Возможное ужесточение политики ФРС США также является значимым риском для развивающихся экономик. По данным Института международных финансов (IIF), развивающиеся рынки в марте привлекли всего $10,1 млрд инвестиций — это минимум за последний год. Основной приток был зафиксирован в Китае ($5 млрд долга и $3,8 млрд вложений в акции). Без учета КНР в акции развивающихся рынков было вложено всего $0,2 млрд, в долговые бумаги — $1,2 млрд.

Татьяна Едовина