Прошлый ВВП будущему не товарищ

Росстат уточнил оценку падения экономики в 2020 году, улучшив ее на 0,1 процентных пункта — до 3%. Также пересмотрена внутриквартальная динамика — падение ВВП в четвертом квартале оценено в 1,8%. Эти уточнения заставили главу Минэкономики заявить о предстоящем «техническом» ухудшении прогнозов на 2021 год и предположить, что в первом квартале 2021 года экономика повторит результат предыдущего квартала. Аналитики отмечают, а опережающие индикаторы подтверждают, что к концу первого квартала 2021 года импульс восстановительного роста фактически исчерпался.

Вторая оценка падения ВВП в 2020 году, опубликованная Росстатом, улучшена на 0,1 процентных пункта (п. п.) — до 3%. Источник пересмотра, как пояснили “Ъ” в ведомстве,— повышение оценок динамики выпуска промышленности (на 0,4 п. п.), АПК (на 0,2 п. п.) и результатов по операциям с недвижимостью (на 1,4 п. п.). Кроме того, спад ВВП в четвертом квартале статистики оценили в 1,8%; динамика предыдущих трех кварталов уточнена: первого — с плюс 1,6% до плюс 1,4%, второго — с минус 8% до минус 7,8%, а третьего — с минус 3,4% до минус 3,5%.

В целом уточнения мало меняют представления о факторах изменения и структуре ВВП в 2020 году (см. “Ъ” от 2 февраля). «Важно отметить: рост обработки на 2% год к году в четвертом квартале 2020 года тесно связан с ростом выпуска машин и оборудования, а он отражает бюджетный стимул прошлого года»,— отмечает Александр Исаков из «ВТБ Капитала». В квартальной статистике использования ВВП обращает на себя внимание и то, что во многом замедление спада экономики по сравнению с предыдущим кварталом обеспечил заметный рост запасов, который, как пояснили “Ъ” в Росстате, приходится на увеличение запасов сырья и материалов (компании явно ожидали бурного выхода из кризиса) при продолжении спада валового накопления основного капитала (инвестиций; см. таблицу).

Комментируя в четверг данные Росстата, глава Минэкономики Максим Решетников предположил, что «по первому кварталу (2021 года.— “Ъ”), наверное, цифры будут плюс-минус похожие на четвертый квартал прошлого года», в том числе из-за сильного календарного эффекта високосного 2020 года. По его словам, лучшие, чем ожидалось, результаты 2020 года заставят министерство в апреле ухудшить прогноз на 2021 год. А господин Исаков добавляет, что в первом квартале «структура роста будет другой: большие траты бюджета на соцподдержку приведут к большему вкладу в рост потребительских сегментов экономики».

Тем временем в первом квартале восстановительный импульс фактически себя исчерпал. По итогам февраля уровень экономической активности по большей части восстановился после падения, отмечает Николай Кондрашов из Центра развития ВШЭ. «Если за докризисный период взять четвертый квартал 2019 года, а за условное "дно" — второй квартал 2020 года, то в феврале 2021 года прогресс в восстановлении индекса базовых видов экономической активности составил 90% против 79% в четвертом квартале прошлого года»,— подсчитал он.

Свежие оценки ЦБ входящих финансовых потоков свидетельствуют о стабилизации деловой активности.

«На четвертой неделе марта (22–26 марта) в потребительских и инвестотраслях они немного выросли, оставаясь с начала года в целом на уровне четвертого квартала 2020 года и подтверждая завершение активной фазы восстановления внутреннего спроса»,— отмечают аналитики регулятора. Мартовский PMI и опросы ИЭП им. Гайдара также указывают на торможение восстановления экономической активности в промышленности.

В свою очередь, Дмитрий Белоусов из ЦМАКП замечает, что, несмотря на почти преодоленный пандемический спад, «выход не в рост, а почти в стагнацию определялся несколькими особенностями экономполитики прошлого и начала нынешнего года. Эта политика явственно балансировала между сохранением стабильности и (довольно осторожной) поддержкой выпуска при одновременной "постановке на паузу" мер по инвестиционным и структурно-технологическим маневрам, которые ранее предусматривались в рамках нацпроектов»,— считает он.

Алексей Шаповалов