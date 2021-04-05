Минфин США предложил ввести минимальную ставку корпоративного налога во всем мире

Глава американского Минфина Джанет Йеллен считает, что надо установить минимальную ставку корпоративного налога во всем мире. В апреле президент США Джо Байден представил второй план поддержки экономики страны, предполагающий, в частности, увеличение ставки налога на прибыль корпораций с 21% до 28%. Ставка была снижена с 35% до 21% в 2017 году в рамках реформы Дональда Трампа.

Министр финансов США заявила, что Вашингтон будет работать с другими странами «с развитой экономикой» из G20, чтобы установить минимальную ставку корпоративного налога для всех. Эту тему госпожа Йеллен подняла в ходе выступления по видеосвязи в Чикагском совете по глобальным вопросам (это независимый аналитический центр). «Конкурентоспособность — это не только когда компании со штаб-квартирой в США соперничают с другими компаниями в заключении сделок по слияниям и поглощениям. Речь идет о том, чтобы у правительств были стабильные налоговые системы, которые приносят достаточный доход для инвестирования в основные общественные блага»,— заявила министр (цитата по AP).

Как считает Джанет Йеллен, США важно сотрудничать с другими странами, чтобы «положить конец давлению из-за налоговой конкуренции и покончить с эрозией корпоративной налоговой базы». Министр также заявила, что введение общей для всех стран минимальной ставки корпоративного налога позволит «компенсировать любые неблагоприятные последствия», которые могут быть у предложения повысить налог на прибыль корпораций в США.

В ходе выступления госпожа Йеллен также сообщила, что многие развивающиеся страны отстают по темпам вакцинации населения от коронавируса, а также испытали на себе тяжелые экономические последствия пандемии. Из-за этого, как считает министр, в 2021 году до 150 млн человек во всем мире окажутся в крайней нищете. «Результатом (пандемии COVID-19.— “Ъ”), вероятно, станет более глубокий и продолжительный кризис с ростом долгов, более укоренившейся бедностью и растущим неравенством»,— считает министр финансов США.

Напомним, первый, утвержденный в марте, план поддержки американской экономики США объемом $1,9 трлн был направлен на борьбу с последствиями пандемии. Теперь же Белый дом США хочет направить $2 трлн на обновление инфраструктуры. Финансировать масштабную стройку предлагается за счет повышения налога на прибыль корпораций. Эксперты ожидают, что это предложение осложнит утверждение плана Конгрессом.

Подробности — в публикации “Ъ”«Президент США выступил с обращением к налогу».