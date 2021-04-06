Личного врача Навального отпустили после задержания у колонии в Покрове

Полиция отпустила главу «Альянса врачей» (внесен в реестр иноагентов), личного врача оппозиционера Алексея Навального Анастасию Васильеву. Ее задержали сегодня, 6 апреля, у колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание. Несколько задержанных оставили в полиции до суда.

«Анастасию Васильеву отпустили с противозаконным протоколом по статье 20.2.2 ч.3. Она возвращается в Москву, хоть полицейские очень не хотят с ней прощаться»,— говорится в сообщении «Альянса врачей» в Telegram. Главе организации грозит до 20 дней ареста по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ (массовое пребывание граждан, создавшее помехи на территориях у зданий учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы).

«Апология протеста» сообщила в Telegram, что главу юридического отдела «Альянса врачей» Александра Генералова и зампредседателя пермского отделения профсоюза Валерию Меркулову оставили в отделе полиции до суда, который пройдет завтра. На них также составлены протоколы по ч.3 ст. 20.2.2 КоАП РФ. Представитель «Альянса врачей» сообщил «Открытым медиа», что до суда в отделе полиции также оставили бывшего координатора кемеровского штаба Алексея Навального Ксению Пахомову.

Сегодня, 6 апреля, у колонии собралось около 30 человек. Они требовали предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь. Правоохранительные органы задержали несколько человек из «Альянса врачей» (внесен в реестр иноагентов), корреспондентов канала «Штаб Навального», CNN и «Белсат ТВ».

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в ИК-2 во Владимирской области. Он жалуется на состояние здоровья и на то, что к нему отказываются пускать «независимых врачей».

О состоянии здоровья оппозиционера читайте в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».