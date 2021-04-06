Как и предсказывал “Ъ”, авторынок в марте упал на 5,7%. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) констатируют дефицит и тот факт, что покупательский интерес снижается по мере роста цен на автомобили, а также говорят о дополнительной неопределенности на рынке из-за планов правительства по повышению утильсбора. В Минпромторге же, наоборот, еще несколько дней назад говорили о том, что нехватка машин на рынке — штатная ситуация, и даже отмечали сигналы роста экономики. По итогам первого квартала реализация машин также оказалась в минусе — на 2,8%.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в марте упали на 5,7%, до 148,7 тыс. машин, подсчитали в АЕБ. Если в феврале улучшение доступности машин у дилеров вместе с низкой базой привели рынок в символический плюс, то в прошедшем месяце на результат повлияли как относительно высокая реализация в марте 2020 года из-за девальвации, так и усложняющийся дефицит.

На рынок теперь давит не только тот факт, что введение ограничений на фоне коронавируса в других странах сказывается на поставках машин и компонентов, но и мировая нехватка чипов.

По итогам первого квартала продажи оказались в минусе на 2,8% (387,3 тыс. машин). Ассоциация также впервые представила данные по доле сегментов в общей статистике. Так, 5,5%, или 21,3 тыс. реализованных в январе—марте, машин были легкими коммерческими. 183,2 тыс. машин (47,3%) пришлось на крупнейший сегмент внедорожников (SUV). 1,8 тыс. проданных автомобилей — пикапы. Кроме того, в первом квартале официально концернами продано 204 электромобиля.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штерцель отметил, что «ближайшие пара месяцев исправят ситуацию и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса». Речь идет о месяцах локдауна, когда фактически реализация машин приостанавливалась.

Нынешняя ситуация на рынке «не вызывает удивления» АЕБ. «Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте»,— говорит господин Штерцель.

Дилеры и аналитики также предупреждали, что повышение цен на машины ведет к падению спроса в этом наиболее чувствительном к стоимости сегменте. Повышение же утильсбора на автомобили на 25%, которое дополнительно отразится в ценах, как сообщал “Ъ”, поддержано аппаратом правительства.

При этом в профильном министерстве видят картину рынка иначе: глава Минпромторга Денис Мантуров 5 апреля называл ситуацию с дефицитом абсолютно штатной, отмечая: «Ну а то, что потребление растет,— это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается» (цитата по ТАСС).

В 2020 году продажи упали на 9,1%, до 1,6 млн машин, в декабре — на 2,1%, до 166,7 тыс. штук. АЕБ в начале года давала прогноз по рынку в 2021 году на 2,1%.

Реализация Lada в марте увеличилась на 3%, до 33,8 тыс. машин. Среди топ-10 брендов в плюсе также только Kia (на 1%, до 20,1 тыс. проданных автомобилей), а также китайский Haval (на 77%, 2,8 тыс. штук). Наибольшее падение среди лидеров рынка показал Nissan — на 25%, до 5,7 тыс. штук. Двузначное падение также у Toyota (на 18%, до 10,3 тыс. штук), Renault (на 15%, почти до 11,7 тыс. штук). Продажи Hyundai упали на 3%, до 15,3 тыс. автомобилей, группы ГАЗ — чуть более активно — на 4%, до 4,5 тыс. машин, Skoda — на 1%, до 9,7 тыс. машин.

В квартальном рейтинге динамика по брендам отличается только размером роста или падения, но здесь в топ-10 не вошли Haval и ГАЗ. Их место заняли Mercedes (рост на 10%, до 11,4 тыс. машин в январе—марте) и BMW (реализация на уровне прошлого года, 10,9 тыс. машин), которые с прошлого года не раскрывают помесячные результаты.

Ольга Никитина