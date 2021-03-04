Авторынок в феврале показал скромный рост

Как и предсказывал “Ъ”, продажи автомобилей в январе оказались выше, чем годом ранее. По подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок вырос на символические 0,8%. При этом среди наиболее популярных брендов положительную динамику показали только Lada, Skoda и Mazda. В АЕБ надеются, что рынок продолжит восстанавливаться.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в феврале выросли на 0,8%, до 120,1 тыс. машин, подсчитали в АЕБ. В отличие от января, когда реализация в годовом выражении упала, на результатах февраля положительно сказалась низкая база февраля 2020 года. При этом фактически спрос оставался на уровне января, при этом по некоторым моделям и комплектациям улучшилась доступность машин на рынке.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штерцель называет возвращение рынка к положительной динамике признаком продолжающейся стабилизации.

«Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов»,— заключил он. Дело в том, что в статистике не отражены данные BMW и Mercedes-Benz — в начале 2020 года бренды приняли решение отчитываться поквартально, а не помесячно.

В 2020 году продажи упали на 9,1%, до 1,6 млн машин, в декабре — на 2,1%, до 166,7 тыс. штук. В АЕБ ожидают роста рынка в 2021 году на 2,1%.

Реализация Lada в феврале увеличилась на 13%, до 28,3 тыс. машин. Также в плюсе Skoda (на 35%, до 7 тыс. машин) и Mazda (на 47%, до 3,2 тыс. штук). На уровне прошлого года осталась реализация Renault (10,2 тыс. автомобилей).

Остальные марки в топ-10 рынка показали спад продаж. Так, наиболее продаваемая иномарка Kia снизила реализацию на 3%, до 16,5 тыс. машин, как и другая корейская марка Hyundai — на 4% (13,8 тыс. машин). На 7% упали продажи Toyota (7,6 тыс. машин), Volkswagen — на 8%, до 6,9 тыс. машин. Единственный бренд среди лидеров рынка, который занимается продажами только коммерческих автомобилей (LCV) — группа ГАЗ, снизил реализацию на 15%, до 3,2 тыс. машин. Самое большое падение у Nissan — на 17%, до 4,7 тыс. автомобилей.

Ольга Никитина