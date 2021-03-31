Утильсбор на спецтехнику сдал назад

Как выяснил “Ъ”, правительство решило уточнить размер повышения утильсбора на спецтехнику и вернет проект на доработку в Минпромторг. Предполагался рост сбора до трех раз, и такой подход вызвал противодействие различных игроков — от аграриев до строителей — из-за рисков роста стоимости продовольствия и новых дорог. В то же время рост утильсбора на 25% для автомобилей, по данным “Ъ”, одобрен вице-премьером Дмитрием Григоренко. Тем не менее ряд собеседников “Ъ” не считает и этот вопрос решенным и ожидает реакции премьера.

Правительство пересмотрит планы повышения утильсбора на сельхоз-, дорожно-строительную и спецтехнику до трех раз. Как рассказали “Ъ” два источника, знакомых с ходом обсуждения, решение вернуть проект соответствующего постановления правительства на доработку в Минпромторг принято на совещании у главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко на прошлой неделе. Они также утверждают, что повышение утильсбора для легковых и грузовых автомобилей на 25%, которое утверждается другим проектом постановления, было поддержано.

Еще один собеседник “Ъ” говорит, что на совещании господин Григоренко хотел закрыть ключевые вопросы и разногласия, возникшие по этим проектам, «что и было сделано». Другой собеседник “Ъ” говорит, что не столь уверен в окончательности решения о росте утильсбора на автомобили, поскольку «движения по документу все еще нет». Два источника “Ъ” отмечают, что, по их мнению, следует дождаться реакции премьера Михаила Мишустина, когда он ознакомится с итогами совещания.

В пресс-службе правительства и Минпромторге “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ” говорит, что пока в профильном департаменте Минпромторга по спецтехнике не знают о необходимости доработать проект.

Планы повышения утильсбора на автомобили не вызвали широкого противодействия со стороны участников отрасли. Против выступали лишь производители грузовиков из «европейской семерки», которые говорили о новых расходах для логистических компаний, которые в итоге по цепочке переложат в цены на продукцию (см. “Ъ” от 9 февраля).

По специализированной технике сопротивление было более отчаянным: еще на этапе общественного обсуждения документ получил большое количество негативных комментариев, а также стал наиболее просматриваемым на regulation.gov.ru за тот период. Затем против повышения утильсбора выступили аграрии и дилеры сельхозтехники, ссылаясь на риски роста цен на продукты, в частности масло, муку, сахар, о чем говорили, со своей стороны, и производители грузовиков. Также в многочисленных обращениях в правительство отмечалось, что на рынке РФ практически не производятся асфальтоукладчики, что вместе с повышением сбора и на другую строительную технику приведет к удорожанию дорожных нацпроектов (см. “Ъ” от 4, 9 и 12 февраля). Кроме того, указывалось, что в РФ не выпускаются тракторы некоторых мощностей. При этом традиционно отечественные машиностроители говорили, что могут покрыть весь спрос на технику, а волну обращений назвали кампанией «западного лобби в лице ассоциаций и агентов влияния» (см. “Ъ” от 1 марта).

По словам собеседников “Ъ”, при доработке проекта постановления по специализированной технике предполагается пересмотреть размер увеличения сбора по ряду позиций. Один из них отмечает, что ключевыми вопросами, которые волновали аппарат правительства, были сельхоз- и промышленные тракторы, а также дорожно-строительная техника, то есть те позиции, по которым дилеры, импортеры и потребители техники видели риски.

Ряд собеседников “Ъ” полагают, что в Минпромторге действительно «перегнули палку» с размером повышения по спецтехнике, и позитивно оценивают тот факт, что документ будет доработан.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что острота реакции на возможное повышение утильсбора на спецтехнику чрезмерна. Например, в целом по асфальтоукладчикам повышение сбора даст рост расходов на 0,5–0,7 млрд руб., что незначительно в рамках отрасли. По мнению эксперта, с точки зрения промышленной политики пересматривать размер увеличения сбора нет смысла.

Ольга Никитина