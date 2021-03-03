Как закалялся кристалл

Российские поставщики электроники для автомобилей, в частности модулей ЭРА-ГЛОНАСС, столкнулись с общемировым дефицитом чипов, который в некоторых случаях составляет 40%. Без таких модулей машины не могут попасть на российский рынок. Пока отечественные автозаводы не снижают выпуск, дефицит покрывается из складских запасов. Но в других странах производство уже затронуто, а из-за длительного цикла выпуска и ограниченных мощностей нехватка чипов может затянуться не менее чем на полгода.

Российские производители электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, который до этого охватил мировые рынки. Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема, отмечает глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев. Как рассказал “Ъ” гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, производители испытывают «высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию». По данным “Ъ”, о нехватке чипов сообщал автопроизводителям и другой крупный российский производитель электроники.

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире, поскольку весной 2020 года на фоне коронавируса автоконцерны сократили заказы. Теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов, полагает Евгений Горелик. «Цикл производства микросхем достигает полугода и более, а номенклатура огромна. Он делится на две части: выращивание (кремниевых.— “Ъ”) кристаллов и установка их в корпус. Учитывая специфику производства кристаллов, запуски их выращивания производятся нечасто, ежеквартально или даже один раз в год, и производятся они обычно в очень большом количестве, часть из которого попадает в корпусирование, а другая — лежит на складе. Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет»,— говорит он.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей по всему миру (около 5% от общего выпуска). Спрос на чипы вряд ли будет удовлетворен по крайней мере до второго полугодия 2021 года, сообщала газета Financial Times.

Проблему видят и в «Сантэл Навигации», которая поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, «Белджи» и другим автопроизводителям. «Мы закупаем у поставщиков не чипы, а изготовленную по нашей документации печатную плату терминала ЭРА-ГЛОНАСС, где уже напаяны около 200–250 основных элементов, и сейчас наш заказ не покрыт примерно на 30–40%»,— говорит гендиректор Николай Борисенко. В НП ГЛОНАСС “Ъ” сказали, что трудности начались в ноябре 2020 года, «если раньше сроки поставки составляли три-четыре месяца, то сейчас — шесть-девять месяцев, на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». Там отмечают, что производители устройств ЭРА-ГЛОНАСС находятся «в трудных переговорах» с автоконцернами по переносу сроков поставок. Машины без ЭРА-ГЛОНАСС на рынке РФ продать нельзя.

В Минпромторге говорят, что у автопроизводителей РФ нет перебоев с поставками электроники. В BMW признают, что большинство производителей с конца 2020 года столкнулись с нехваткой полупроводников, но «смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям». В АвтоВАЗе сообщили, что создали специальную рабочую группу по мониторингу этой ситуации. В Daimler также постоянно отслеживают ситуацию «в тесном сотрудничестве» с поставщиками и адаптируют производственные программы, если требуется. «Держат ситуацию на контроле» и в Stellantis, отмечая, что рисков, связанных с производством Peugeot, Citroen, Opel, нет. В «Соллерсе» говорят, что предприятий группы проблема не коснулась, но из-за общей ситуации на мировом рынке такие риски сохраняются. Основные поставщики электроники у «Соллерса» — Bosch (УАЗ / Ford Transit), а также Continental, Valeo и Visteon (Ford Transit).

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что в среднем запас комплектующих у автоконцернов рассчитан на один-два месяца. Он полагает, что дефицит пока мог прямо не отразиться на заводах в РФ как из-за небольших объемов рынка, так и из-за того, что глобальные офисы перераспределяют поставки в пользу хорошо продаваемых моделей.

Замена поставщика микросхем в автопроме сильно затруднена, отмечает Евгений Горелик. Так, в случае ЭРА-ГЛОНАСС сертификация терминала длится четыре-пять месяцев, и только по ее итогам транспортное средство получает разрешение на выпуск на рынок (ОТТС), добавляет Николай Борисенко.

Сегодняшние заявления о непокрытом заказе могут быть опасны в длительной перспективе, считает Алексей Беляев. Так, крупнейший производитель микросхем с долей рынка 55% — тайваньская TSMC. «В 2020 году TSMC отвечала за 70% мирового рынка автомобильных микроконтроллеров, что при этом составило лишь 3% ее товарооборота,— отмечает он.— Для сравнения: микросхемы для смартфонов составили 48% продаж TSMC. Несложно представить, что для них в приоритете».

Ольга Никитина