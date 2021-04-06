Из-за пандемии КНДР отказалась от участия в Олимпиаде

Спортсмены из Северной Кореи не примут участие в летних Олимпийских играх в Токио. Такое решение власти КНДР объяснили желанием защитить своих атлетов от пандемии коронавируса COVID-19.

«КНДР решила не участвовать в 32-х Олимпийских играх, чтобы защитить наших спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, связанной с коронавирусом»,— говорится в заявлении Министерства спорта КНДР (цитата по Reuters). Решение было принято на заседании Олимпийского комитета КНДР, которое состоялось 25 марта в Пхеньяне.

В начале марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Олимпиада в Токио могла бы способствовать возобновлению межкорейского диалога, а также восстановлению отношений КНДР с США и Японией. В начале апреля стало известно, что Южная Корея и КНДР обсуждают возможность совместного выступления на Играх в Японии.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа. В марте 2021 года организаторы Игр объявили, что Олимпиада пройдет без болельщиков из других стран.

Об ограничениях на Играх — в материале “Ъ” «Неполная расплата».