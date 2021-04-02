Игры напополам

Южная Корея и КНДР продолжили тренд на восстановление отношений через спорт, подав совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Сеул и Пхеньян указаны в ней как равноправные столицы Олимпиады. Правда, шансов в борьбе за право принять Игры у Южной и Северной Корей не так много. Дело в том, что в конце февраля МОК признал «приоритетным» кандидатом австралийский Брисбен, то есть фактически уже назвал лидера этой гонки.

Reuters сообщило о том, что Южная Корея отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на проведение в 2032 году летней Олимпиады. Она примечательна тем, что в ней фигурируют сразу два города — не только южнокорейская столица Сеул, но и северокорейский Пхеньян. По утверждению правительства Южной Кореи, сотрудничество двух стран в рамках подготовки Игр может стать «переломным моментом» в их отношениях и привести к установлению мира на Корейском полуострове.

Ранее страны уже объединялись ради спортивных событий. В 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея выставляли объединенную команду в женском хоккейном турнире. Кореянки, правда, ничего не выиграли и забросили только одну шайбу в трех матчах. Тогда же две делегации прошли под общим флагом на церемониях открытия и закрытия.

Сейчас государства обсуждают возможность совместного выступления на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Правда, в конце февраля МОК уже признал в качестве «приоритетного» кандидата на проведение летних Игр 2032 года австралийский Брисбен. Этот статус возник в результате одобренной в 2019 году реформы, ликвидировавшей традиционный конкурс с продолжительным отбором заявок. Он был заменен на процесс, в центре которого находится созданная МОК комиссия по будущим летним Олимпиадам. В ее задачу входит сбор информации, касающейся городов или регионов, выразивших заинтересованность в проведении Олимпийских игр. Взаимодействуя с ними, комиссия определяет кандидатов, имеющих, по ее мнению, наиболее высокие шансы успешно организовать соревнования. С приоритетным кандидатом, то есть с Брисбеном, на данном этапе ведется «таргетированный диалог» — это работа по «доводке» до готовности того, кто намерен взять на себя роль хозяина. Окончательное решение тем не менее может быть принято исключительно сессией МОК.

Интерес к возможности провести Олимпиаду 2032 года также проявляли, к примеру, Нью-Дели, Будапешт, Стамбул, Джакарта, Катар, китайские Чэнду и Чунцин, немецкий регион Рейн—Рур.

Екатерина Ремизова