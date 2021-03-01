Президент Южной Кореи ожидает дипломатического влияния Олимпиады на КНДР

Южная Корея будет работать с Японией по поводу проведения Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, передают агентства Reuters и «Ренхап» слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Он отметил, что Олимпиада могла бы способствовать возобновлению межкорейского диалога, а также отношений КНДР с США и Японией.

Глава Южной Кореи отметил, что межкорейские отношения должны строится на трех принципах — неприемлемости войны, гарантии совместной безопасности и совместном процветании. Он выразил надежду, что КНДР начнет сотрудничество с другими странами региона в программе по предупреждению кризисов в области здравоохранения. «Это послужило бы силой, которая открыла бы двери совместному процветанию и миру на Корейском полуострове и в Восточной Азии»,— сказал господин Мун во время церемонии в годовщину восстания против Японии в 1919 году.

Отношения между КНДР и Южной Кореей обострились в июне 2020 года, после того как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен обвинила южнокорейские организации в распространении антиправительственных листовок. Власти КНДР взорвали здание Межкорейского офиса связи, который обеспечивал работу коммуникаций между руководством и военными Севера и Юга. В декабре Южная Корея ввела уголовную ответственность за распространение листовок с критикой КНДР и ее лидера.

Олимпийские игры в Токио, которые не состоялись в прошлом году из-за распространения коронавируса, запланированы на июль—август 2021 года. Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) будут выступать на Играх под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC).

Об отношении японских компаний к Олимпийским играм — в материале “Ъ” «Когда говорит бизнес, Игры молчат».