Прапорщик заслужил снисхождение от пожизненного срока Расстрелявший двух полицейских в метро оправдан по обвинению в коррупции

Присяжные Мосгорсуда вынесли вердикт по делу бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который осенью 2019 года на станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности, пытавшимся его задержать за получение взятки. В результате был убит старший лейтенант Максим Веялко и тяжело ранен подполковник Алексей Лимонов, намеревавшийся разоружить стрелка. Присяжные большинством голосов признали его виновным в посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, но оправдали во взяточничестве, а также посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения. Это означает, что бывший прапорщик избежит пожизненного срока.

Накануне в среду в Мосгорсуде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор просил признать прапорщика Смирнова виновным в посягательстве на сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), а также в получении двух взяток (ст. 290 УК). Адвокаты, напротив, просили их подзащитного оправдать. В четверг председательствующий Андрей Суворов, выступив перед коллегией с напутственным словом, предложил сторонам согласовать вопросы, на которые придется ответить присяжным.

В основном они касались эпизодов покушения на полицейских и получения взяток. Также судьям народа предлагалось ответить на вопрос, заслуживает ли Алексей Смирнов снисхождения.

Как уже сообщал “Ъ”, Следственный комитет РФ (СКР) установил, что 18 сентября 2019 года дежуривший возле турникетов станции метро «Рязанский проспект» старший прапорщик Алексей Смирнов получил от гражданина Киргизии, не имевшего при себе документов, 2 тыс. руб., спрятанных в пачку сигарет. Эти действия зафиксировала камера наблюдения, после чего двое сотрудников управления собственной безопасности полиции — оперуполномоченный старший лейтенант Максим Веялко и замначальника отдела подполковник Алексей Лимонов попытались в комнате полиции задержать коррупционера.

Представившись, они попросили прапорщика выложить на стол пачку, в которой были деньги, но вместо этого тот выхватил пистолет и открыл огонь по офицерам, которые были без бронежилетов и табельного оружия.

Первым тяжелое ранение получил Максим Веялко. Затем прапорщик навел пистолет на подполковника Лимонова, приказав лечь тому на пол. Но в этот момент раненый старший лейтенант вскочил на ноги и выбежал из комнаты полиции. Реакция Алексея Смирнова была мгновенной. Выстрелив в лежащего на полу подполковника, он тоже выбежал и несколько раз выстрелил вслед убегавшему Максиму Веялко, нанеся тому еще несколько тяжких ранений, от которых полицейский вскоре умер.

Когда прапорщик вернулся в комнату полиции, сослуживцы Алексея Смирнова заблокировали его, предложив сдаться. Только тут полицейский одумался, положил пистолет на стол и самостоятельно зашел в клетку для задерживаемых. При этом дверь комнаты полиции открыл его напарник, все время находившийся на месте происшествия, но так и не попытавшийся обезоружить преступника.

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В ходе изучения данного происшествия сотрудники СКР выяснили, что прапорщик занимался поборами с пассажиров довольно регулярно. Благодаря чему к ежемесячной зарплате в 50 тыс. руб. добавлял ежедневно еще по 10 тыс. руб. На этом особенно настаивали сотрудники УСБ, которые давно подозревали Алексея Смирнова во взяточничестве, установив за ним скрытое видеонаблюдение, причем не только на станции, но и в комнате полиции.

В итоге Алексею Смирнову вменили в вину три эпизода по ст. 317 УК РФ, а также добавили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженной с вымогательством) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). 19 сентября он был взят под стражу решением Пресненского районного суда.

При этом в суде полицейский так и не смог объяснить суду мотивы своего поступка.

Как сообщал “Ъ”, после задержания прапорщик заявил коллегам, что устал работать в полиции, где мало платят, а работать часто приходится без выходных. Хотя позже он утверждал, что сотрудники УСБ якобы пытались его подставить со взяткой, но следствие посчитало это ложью, поскольку было уверено, что сможет доказать факт регулярных поборов со стороны Алексея Смирнова. Однако присяжные решили по-своему.

Просовещавшись около пяти часов, они признали подсудимого виновным в двух посягательствах на полицейских, оправдав в третьем — на еще одного сотрудника УСБ, который во время перестрелки сторожил гражданина Киргизии, предположительно давшего взятку прапорщику Смирнову. Когда раненый Максим Веялко выбежал из вестибюля станции метро, а подсудимый продолжал в него стрелять, следствие решило, что при этом под угрозой находилась и жизнь третьего офицера полиции.

Несмотря на видеозаписи, посчитали присяжные доказанным и получение взяток прапорщиком. В заключение присяжные решили, что подсудимый еще и заслуживает снисхождения. Благодаря этому решению Алексей Смирнов однозначно избежит пожизненного заключения.

Обсуждение сторонами последствий вердикта назначено судьей на 17 февраля.

Следует также отметить, что убитый и раненный прапорщиком полицейские были награждены орденами Мужества.

Алексей Соковнин