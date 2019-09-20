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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Прапорщик брал взятки в платочках

У “Ъ” появилось видео покушения на полицейских в метро

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Как стало известно “Ъ”, старший прапорщик Алексей Смирнов, расстрелявший двух невооруженных сотрудников управления собственной безопасности (УСБ), подозревается уже в двух эпизодах получения взяток. Деньги он вымогал у иностранцев, которые передавали ему купюры, спрятав их в пачки с одноразовыми бумажными платочками, а не сигарет, как предполагалось ранее. Также установлено, что один из полицейских, пытаясь обезвредить прапорщика, буквально бросился на направленный в его сторону ствол пистолета. Выстрел прозвучал, когда убийцу и офицера разделяли буквально сантиметры.


Сегодня Пресненский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство главного следственного управления СКР об аресте прапорщика полиции Смирнова, обвиняемого в посягательстве на жизни двух сотрудников правоохранительных органах (ст. 317 УК), а также в получении взятки (ст. 290 УК). Оперативно-следственная группа получила видеодоказательства того, что прапорщик обирал пассажиров подземки.

Первой пострадавшей от его действий стала гражданка Филиппин, у которой не оказалось регистрации. Отобрав на станции метро «Баррикадная» у женщины паспорт, прапорщик отправил ее к ближайшему киоску, где она купила пачку носовых платочков, вложила туда деньги и передала стражу порядка. Тогда он вернул ей документ.

На видео прапорщик Смирнов получает платочки с деньгами на станции метро «Баррикадная»:

По такой же схеме развивались события в минувшую среду, 18 сентября, на станции метро «Рязанский проспект». Там платочки с деньгами прапорщик получил от гражданина Киргизии. Но если первый эпизод был установлен после изучения записей видеокамер на станциях, где дежурил прапорщик Смирнов, то на втором — он фактически попался с поличным.

На видео прапорщик Смирнов получает платочки с деньгами на станции метро «Рязанский проспект»:

Сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, получив показания от киргиза, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился прапорщик Смирнов. Его попросили выложить все из карманов. Когда старший лейтенант Веялко показал понятым упаковку платочков с 2 тыс. руб., прапорщик неожиданно выхватил пистолет и выстрелил в него. Алексей Лимонов попытался разоружить стрелка, буквально бросившись на пистолет, но Смирнов успел нажать на курок. Офицер Веялко от полученных ран скончался.

На видео прапорщик Смирнов расстреливает своих коллег. 18+:

Сегодня Максима Веялко похоронят в подмосковном Домодедово. На церемонии будет присутствовать все руководство ГУ МВД по Москве. За жизнь получившего пять огнестрельных ранений Алексея Лимонова борются врачи.

Николай Сергеев


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