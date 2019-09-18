Полицейский сдался после переговоров Прапорщик расстрелял коллег во время своего задержания

Гибелью одного полицейского и тяжелым ранением другого завершилась сегодня операция по задержанию их коллеги — патрульного УВД на Московском метрополитене прапорщика полиции Алексея Смирнова. Его подозревали во взяточничестве, однако прапорщик, поняв, что попался, решил отстреливаться и сдался только после переговоров. ЧП повлечет за собой серьезное служебное разбирательство.

Как рассказали источники “Ъ”, патрульный 5-го отделения УВД на метрополитене Алексей Смирнов находился в оперативной разработке отдела собственной безопасности довольно давно.

По данным оперативников, прапорщик и некоторые его коллеги, задерживая нелегальных мигрантов, за взятки отпускали их, не составляя даже административных протоколов.

Наконец прапорщика Смирнова решили брать. Место, где он обычно получал деньги, оборудовали спецаппаратурой, сотрудники службы собственной безопасности расположились поблизости. После того как прапорщик остановил очередного нелегала, проверил у него документы, получил 2 тыс. руб. и отпустил, мигранта у выхода №2 (Рязанский проспект, 48) станции «Рязанский проспект» перехватили сыщики. Они быстро под протокол опросили его, после чего направились к своему сослуживцу Смирнову, который в этот момент ушел в комнату полиции, расположенную в вестибюле станции.

Однако прапорщик, когда к нему подошли оперативники в штатском и, представившись, сказали, что он задержан, неожиданно выхватил табельный пистолет и открыл стрельбу.

В результате оперуполномоченный Максим Веялко получил тяжелое ранение. Из последних сил он выбрался на улицу, где потерял сознание и вскоре умер. Замначальника отдела собственной безопасности УВД Алексей Лимонов был также тяжело ранен — сейчас за его жизнь борются врачи. Прапорщик, блокированный другими стражами порядка, сдался только после того, как расстрелял целую обойму.

Как сообщила официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на сотрудника правоохранительного органа). На место происшествия выехали представители СКР, руководства ГУ МВД по Москве и ФСБ.

МВД начало служебную проверку обстоятельств происшедшего.

Александр Александров