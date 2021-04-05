Путин подписал законы о наказании за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс (УК РФ) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Госдума одобрила эти поправки в третьем чтении 17 марта, Совет федерации — 31 марта.

За распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны будет грозить штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления посредством СМИ или в интернете штрафы составят от 2 млн до 5 млн руб., либо грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Для юрлиц штраф за публичное распространение сведений, выражающих неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества, в том числе в интернете или СМИ, составит от 3 млн до 5 млн руб. Также будут штрафовать за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, отрицание решений Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма.

Автором законопроектов выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Поводом для внесения поправок стал приговор оппозиционеру Алексею Навальному за клевету на ветерана ВОВ.

Подробнее о проектах закона читайте в публикации “Ъ” «Депутат отделил ветеранов от фронтовиков».