Совфед одобрил законы о наказании за оскорбление ветеранов

Совет федерации одобрил пакет законов с поправками в Уголовный кодекс (УК РФ) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), ужесточающими наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее эти поправки одобрила Госдума.

За распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны гражданам будет грозить штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления через СМИ или интернет штрафы составят от 2 млн до 5 млн руб., также может грозить лишение свободы до пяти лет.

Для юридических лиц штраф за публичное распространение сведений, выражающих неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества, в том числе через интернет или СМИ, составит от 3 млн до 5 млн руб. Такие же штрафы введены за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, отрицание решений Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма.

Поправки об ужесточении ответственности предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Ко второму чтению депутаты всех фракций решили добавить еще одно правонарушение — «оскорбление ветеранов». Поводом для этого стал приговор оппозиционеру Алексею Навальному за клевету на ветерана ВОВ. Против принятия поправок высказался только депутат Сергей Иванов (ЛДПР).

Подробнее о втором чтении в Госдуме — в материале “Ъ” «Депутат отделил ветеранов от фронтовиков».