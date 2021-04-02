Росстат сообщил о сокращении на треть смертности от COVID-19 в феврале

В феврале 2021 года умерли 24 369 человек с коронавирусом, следует из данных Росстата. По сравнению с январем число смертей от COVID-19 уменьшилось на 35,7%.

Росстат выделил четыре группы смертей граждан с диагностированным COVID-19:

У 14 171 умершего заражение COVID-19 указано как основная причина смерти (снижение по сравнению с январем на 37,7%); у 2405 умерших COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимы дополнительные исследования (снижение на 48,9%); у 1954 умерших COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но способствовал появлению осложнений (снижение на 16,4%); у 5839 умерших COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на смерть (снижение на 27,8%).

Всего в стране в феврале умерли 172,7 тыс. человек. В январе умерли 219,8 тыс. человек. Естественная убыль населения в январе--феврале 2021 года увеличилась на 183,7 тыс.— это на 103,6 тыс. больше, чем годом ранее.

Как растет смертность россиян на фоне пандемии Читать далее

По последним данным, всего в России зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения и почти 100 тыс. летальных исходов. За последние сутки COVID-19 выявлен у 8,7 тыс. человек. Большинство ограничений, введенных ранее для борьбы с пандемией, в стране сняты.

О показателях смертности в стране — в материале “Ъ” «Что естественно, то убыльно».