В России за сутки выявили менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

В России за последние сутки выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 4,11% меньше, чем накануне (9169). Общее число заразившихся достигло 4 563 056.

Регионы-лидеры по числу случаев заражения:

Москва — 1764 (всего 1 030 655),

Санкт-Петербург — 708 (396 049),

Московская область — 601 (233 422),

Нижегородская область — 277 (108 019),

Ростовская область — 243 (81 320).

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 400 человек, что на 4,44% больше, чем днем ранее (383). Всего с начала пандемии умерли 99 633 человека. Выздоровели 9832 человека, всего — 4 186 251.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 57 (всего 16 764),

Санкт-Петербург — 29 (12 330),

Ростовская область — 27 (3632),

Воронежская область — 20 (2440).

1 апреля Верховный суд России отказался признать незаконным обязательный масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Иск подали более 1,5 тыс. россиян, ссылаясь на нарушение конституционных прав, отсутствие исследований, доказывающих пользу этой меры. 14 апреля суд рассмотрит коллективный иск о признании коронавируса неопасной для жизни болезнью.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «"Вы мешаете мне дышать"».