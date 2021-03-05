Росстат: больше 37 тыс. человек с коронавирусом умерли в январе

В январе коронавирус стал основной причиной смерти для 21,5 тыс. человек в России, сообщил Росстат. Общее число умерших с COVID-19 превысило 37 тыс. Естественная убыль в России выросла в 2,5 раза в годовом выражении, смертность — на 33,9%.

«Число смертей от COVID-19 в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилось… COVID-19 как основная причина смерти. В январе 2021 года зафиксировано 21 511 таких случаев»,— говорится в сообщении Росстата.

Коронавирус считается основной причиной смерти еще 4781 человека в январе, но эти случаи требуют подтверждения. COVID-19 повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений в 2388 случаях. Коронавирус был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на смерть при 8427 смертях, утверждается в публикации Росстата.

Таким образом, общее число смертей людей с коронавирусом в январе превысило 37 тыс. против 44 тыс. в декабре 2020 года. С начала 2020 года умерло около 200 тыс. человек с коронавирусом, по данным Росстата. Основной причиной смерти он указан в 108 тыс. случаях.

Естественная убыль населения в январе составила 113 166 человек против 45 255 годом ранее. Число родившихся снизилось на 10,3% к январю 2020 года — до 106,6 тыс. Число смертей увеличилось на 33,9% — до 219,8 тыс.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, всего от коронавируса умерли 88 285 человек. Число заражений превышает 4,3 млн.

О смертности по итогам 2020 года — в материале “Ъ” «Что естественно, то убыльно».