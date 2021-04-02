Косвенные потери

В России отмечается резкое увеличение смертности. За всю послевоенную историю в стране такое случалось лишь дважды. И это не только прямые потери от COVID-19. Другими существенными причинами стали невозможность получить плановую медицинскую помощь в первые месяцы эпидемии и постковидные осложнения, с которыми врачи в своей практике столкнулись впервые.

Число смертей в январе 2021 года увеличилось на 33,9%. За месяц в стране скончались 217,8 тыс. человек — на 55,7 тыс. больше, чем в тот же месяц год назад, сообщает Росстат. По оценкам экспертов, такая скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек — это рекорд с момента окончания Великой Отечественной войны. Такое было раньше только в 1947 году из-за засухи и голода и на фоне кризиса экономики в 1993-м. По данным Росстата, примерно половину избыточной смертности января-2021 принес COVID-19. Вторая причина — коллапс системы здравоохранения: пациенты с тяжелыми хроническими диагнозами фактически остались без медицинской помощи.

— Больше всех пострадали пациенты с онкологическими и кардиологическими заболеваниями, а также те, кто нуждался в высокотехнологичной медицине,— рассказывает Александр Саверский, президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов».— Из-за того, что санитарная эпидемиологическая служба была выведена из подчинения Минздрава, возник конфликт ведомств. Больницы в регионах стали фактически подчиняться Роспотребнадзору, в его ведение перешли все койки и мощности. Появились распоряжения местных властей, запрещающие оказание всей плановой медицинской помощи на территории субъекта Федерации, за исключением экстренной. Вместо тонкого режима управления и регулирования мы получили жандармскую систему. А плановые пациенты были просто выброшены за борт.

Александр Ванюков, рентгенэндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенхирургии московской Городской клинической больницы №52, не готов утверждать, что причина всему — неоказание плановой помощи, но трудности были:

— В первые месяцы вообще была паника, пациенты не понимали, что им делать, куда идти. Потом в стационары, хирургические отделения начали брать пациентов, но попасть туда было непросто. Меры безопасности серьезно затягивали процесс. Сейчас по крайней мере появились четкие протоколы госпитализации, да и многие больницы возвращаются к профильной работе.

В последние месяцы объем плановой помощи пациентам начал восстанавливаться. И тут врачи столкнулись с другой серьезной проблемой — осложнениями у тех, кто перенес COVID-19.

— Это миокардиты, тромбозы, васкулиты. Заболевания не врожденные, а приобретенные после ковида,— рассказал Рубен Мовсесян, заведующий кардиохирургическим отделением петербургского Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий.— Таких пациентов много, осложнения тяжелые, врачи такого не ожидали и в первый момент оказались не очень готовы.

Точно оценить потери и выяснить их причины можно будет только после окончания пандемии. Врачи пока никаких прогнозов не дают и ожидают появления новых вызовов, с которыми придется справляться.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда