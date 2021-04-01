Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в медицинские учреждения, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня в основном доступная вакцина — "Спутник", а также начала поступать на этой неделе "ЭпиВакКорона"»,— сказал господин Мурашко в эфире канала «Россия 24». По его словам, сейчас министерство ожидает выхода в гражданский оборот третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Господин Мурашко также сообщил, что первые испытания однокомпонентной вакцины «Спутник V» показывают обнадеживающие результаты. «Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения… Первые результаты показывает обнадеживающие»,— сказал он. Напомним, что однокомпонентная версия «Спутника V» рассчитана на экспорт.

Ранее ФАС снизила предельную отпускную цену «ЭпиВакКороны» до 4210,10 руб., что в два раза меньше установленной в январе. Говоря об уровне доверия к российским вакцинам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «где-то у миллиарда человек на этой земле» он очень высокий. Господин Песков комментировал данные опроса Credit Suisse, по которым в России наблюдается наименьший среди развивающихся стран уровень доверия к местным вакцинам.

Подробнее о вакцине центра «Вектор» — в публикации “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».