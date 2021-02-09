Вакцина «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в марте

Ожидается, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 «Спутник Лайт» пройдет регистрацию в марте, сообщил «Интерфаксу» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«По вакцине "Спутник Лайт" продолжаются клинические исследования, ожидаем ее регистрации во второй половине марта»,— сказал министр.

«Лайт-вакцина» от коронавируса была анонсирована президентом Владимиром Путиным в декабре 2020 года. Позднее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «лайт-вакцина» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». По его словам, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт-вакцина» предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом.

Как в мире меняется отношение к российской вакцине — в материале “Ъ” «Спутник вышел на орбиту».