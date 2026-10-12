Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для граждан России
12.10.2026, 19:06
Члены Совета ЕС обсудят инициативы по ужесточению визового режима для граждан России. Заседание по этому вопросу состоится 14 октября, указано в повестке заседания Совета ЕС.
Первая инициатива — введение шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (LTV), которые разрешают посещать только те страны ЕС, которые указаны в документе. Обычная виза типа C разрешает свободно перемещаться по всем 29 странам Шенгенского соглашения.
Кроме того, члены Евросовета обменяются мнениями относительно визовых ограничений для россиян в рамках санкционных пакетов. В повестке обсуждения, среди прочего, указан подготовленный ФРГ документ «Инициатива по унифицированному подходу к ограничительным мерам».
Предложения по ужесточению визовых правил для россиян ЕК намерена представить в январе 2027 года, писал Politico. Источники издания объясняли, что европейские страны опасаются гибридных угроз со стороны России. До 2022 года страны Европы выдавали россиянам около 4 млн шенгенских виз в год. По итогам 2025 года граждане России смогли оформить около 478 тыс. шенгенских туристических виз, многие из которых были многократными.