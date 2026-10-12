Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для граждан России

Первая инициатива — введение шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (LTV), которые разрешают посещать только те страны ЕС, которые указаны в документе. Обычная виза типа C разрешает свободно перемещаться по всем 29 странам Шенгенского соглашения.