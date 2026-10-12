Новороссийск обустраивают делами
У мэра Новороссийска и его замов проведены обыски
12.10.2026, 19:19
Как стало известно “Ъ”, в администрации Новороссийска прошли оперативно-разыскные мероприятия по проверке информации о возможных противоправных действиях главы города Андрея Кравченко и его заместителей. По данным правоохранительных органов, мэр в нарушение закона согласовал строительство и ввод в эксплуатацию двух объектов. Кроме того, городские власти требовали от крупных застройщиков якобы добровольные благотворительные выплаты за продвижение проектов комплексного развития территории, считают правоохранители.
Сотрудники правоохранительных органов 12 октября провели серию обысков в здании администрации Новороссийска, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко и его заместителей, сообщил источник “Ъ” в силовых структурах. Оперативно-разыскные мероприятия направлены на проверку информации о возможных противоправных действиях чиновников при работе с крупными застройщиками.
В частности, у силовиков появились данные, что одна из строительных компаний получила разрешение городской администрации на возведение гостиницы в непосредственной близости от территории воинской части. Но мэрия не согласовала выдачу разрешения с командованием Южного военного округа Минобороны РФ. Еще один застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра. Причем сотрудникам администрации Новороссийска было известно, что суд признал торговый объект незаконным строением. В обоих случаях документы на согласование спорных объектов подписывал кто-то из заместителей Андрея Кравченко, временно исполнявших обязанности градоначальника. Однако правоохранительные органы полагают, что и мэр Новороссийска был осведомлен о ситуации, а его заместители действовали по указанию руководителя.
Еще одно направление деятельности администрации Новороссийска, которое попало в поле зрения силовиков,— проекты комплексного развития территории (КРТ). В 2024 году мэрия Новороссийска заключила договоры КРТ с двумя крупными застройщиками.
При реализации договоров застройщики перечислили денежные средства в объеме более 250 млн руб. на счет АНО «Футбольный клуб "Черноморец"», президентом которого являлся Андрей Кравченко, а также в адрес городской организации, реализующей социальные инициативы.
По данным правоохранительных органов, взносы застройщиков не были добровольными; дополнительные выплаты по договорам КРТ, по информации силовиков, инициировал именно градоначальник Кравченко.
Городские власти Новороссийска информацию об оперативно-разыскных мероприятиях не комментируют, сообщила “Ъ” начальник управления информационной политики и СМИ городской администрации Екатерина Резун. Канал Андрея Кравченко в Max работает в обычном режиме, 12 октября там размещен отчет о работе городских камер наблюдения, а также сообщение о приеме заявок на ежегодную премию «Во благо Новороссийска».