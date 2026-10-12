Новороссийск обустраивают делами

В частности, у силовиков появились данные, что одна из строительных компаний получила разрешение городской администрации на возведение гостиницы в непосредственной близости от территории воинской части. Но мэрия не согласовала выдачу разрешения с командованием Южного военного округа Минобороны РФ. Еще один застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра. Причем сотрудникам администрации Новороссийска было известно, что суд признал торговый объект незаконным строением. В обоих случаях документы на согласование спорных объектов подписывал кто-то из заместителей Андрея Кравченко, временно исполнявших обязанности градоначальника. Однако правоохранительные органы полагают, что и мэр Новороссийска был осведомлен о ситуации, а его заместители действовали по указанию руководителя.