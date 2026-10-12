Лантратова предложила Вовану и Лексусу войти в Общественный совет
12.10.2026, 18:58
Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова предложила пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), а также блогеру Николаю Соболеву войти в состав Общественного совета при омбудсмене для проработки совместного направления «по защите прав граждан в цифровой среде».
«Обсудили это на круглом столе в Доме прав человека вместе с Николаем Соболевым, Вованом и Лексусом, автором канала SimpDungeon Георгием, Марией Чадиной и Ильёй Гогуа. Люди часто пишут им о ситуациях, которые не могут разрешить годами. Если мы будем получать эту информацию, сможем оперативнее подключаться, видеть системные проблемы», — написала Яна Лантратова в своем канале в «Макс».
По ее словам, на круглом столе обсуждались цифровое мошенничество, дипфейки и утечки персональных данных. По итогам встречи участники договорились наладить прямую связь для оперативной передачи обращений граждан, уточнила она.
Вован и Лексус стали популярны благодаря телефонным розыгрышам известных личностей. В 2016 году они звонили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от лица Петра Порошенко (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ). Президенту Белоруссии Александру Лукашенко они представлялись сыном Виктора Януковича.
В декабре 2023 года пранкеры разыграли писателя Бориса Акунина (объявлен иностранным агентом). В разговоре с ними он заявил, что считает нормальными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за разделение России. Вслед за этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело против писателя по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).