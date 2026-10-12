Лантратова предложила Вовану и Лексусу войти в Общественный совет

«Обсудили это на круглом столе в Доме прав человека вместе с Николаем Соболевым, Вованом и Лексусом, автором канала SimpDungeon Георгием, Марией Чадиной и Ильёй Гогуа. Люди часто пишут им о ситуациях, которые не могут разрешить годами. Если мы будем получать эту информацию, сможем оперативнее подключаться, видеть системные проблемы», — написала Яна Лантратова в своем канале в «Макс».