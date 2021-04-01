ФАС снизила цену на вакцину «ЭпиВакКорона» в два раза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала снижение предельной отпускной цены на упаковку из десяти ампул вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Старая предельная цена составляла 9541,05 руб., новая — 4210,10 руб.

Минздрав представил ФАС документы, необходимые для согласования новой цены, 1 и 30 марта, указано в решении на сайте ФАС. Срок действия прежнего решения службы заканчивался в марте 2021 года.

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» — одна из трех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса наряду со «Спутником V» Центра имени Гамалеи и вакциной «КовиВак» Центра имени Чумакова. Накануне Россельхознадзор заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса для животных.

Подробнее о вакцине центра «Вектор» — в публикации “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».