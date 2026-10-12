Королевство на вылет

Довольно долго кажется, что Коски, любящий на сцене пародии, юмор и карнавальную избыточность постановочных решений, то ли взялся не за свой материал, то ли решил наложить на себя добровольные ограничения. Знание холодной геометрии в таких условиях кажется едва ли не важнее, чем свобода фантазии. Никакой утешительной исторической дистанции в этом «Лире» нет: Лир американского баритона Скотта Хендрикса появляется на сцене уверенным в себе современным руководителем, стремящимся оставить при себе все преимущества начальственного положения. И королевские страсти очень быстро обретают знакомые признаки семейного насилия и злоупотреблений публичной власти. Можно сказать, что Коски здесь заменяет свой же юмор сарказмом. И мрачным гротеском — именно этим театральным «веществом» пропитана сама процедура уничтожения человеческих отношений, которую, раз ее инициировав, уже невозможно остановить.