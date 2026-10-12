MR Private совместно с White Rabbit Family создадут гастрономическую экосистему
12.10.2026, 19:33
Клубный дом «Казачий», расположенный в Москве на Якиманке, станет первым в России объектом делюкс-недвижимости, где гостеприимством управляет ресторанный альянс. Девелопер MR Private совместно с компанией White Rabbit Family разработал создание системы персонализированного обслуживания резидентов, которая объединит консьерж-сервис, гастрономические услуги и решение бытовых вопросов.
Управление сервисом будет осуществляется через онлайн-батлера — единое цифровое пространство, где все запросы решаются в одном приложении. Система будет учитывать привычки, вкусы и предпочтения резидентов, обеспечивая индивидуальный подход к обслуживанию. White Rabbit Family сформирует и обучит команду по собственным стандартам гостеприимства, а также возьмет на себя координацию и контроль выполнения каждого обращения.
По словам директора по маркетингу MR Private Кристины Альтман, партнерство призвано освободить владельцев недвижимости от необходимости самостоятельно управлять бытовыми процессами и домашним персоналом. В компании отмечают, что покупатели жилья делюкс-класса обращают особое внимание не только на архитектуру и расположение, но и на уровень ежедневного комфорта.