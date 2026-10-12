MR Private совместно с White Rabbit Family создадут гастрономическую экосистему

Управление сервисом будет осуществляется через онлайн-батлера — единое цифровое пространство, где все запросы решаются в одном приложении. Система будет учитывать привычки, вкусы и предпочтения резидентов, обеспечивая индивидуальный подход к обслуживанию. White Rabbit Family сформирует и обучит команду по собственным стандартам гостеприимства, а также возьмет на себя координацию и контроль выполнения каждого обращения.