ПИК сообщил об исполнении всех предписаний ФАС
12.10.2026, 19:19
Группа компаний «ПИК» исполнила все предписания Федеральной антимонопольной службы в установленные сроки, сообщили в пресс-службе компании. Несколько часов назад ФАС возбудила административное дело и заявила о штрафах из-за монополизации доступа к интернету в жилых комплексах.
«ПИК добросовестно исполнил все предписания ФАС в установленные сроки. Компания продолжает взаимодействие с ведомством и оказывает необходимое содействие в рамках проводимых проверок», — сообщили ТАСС в пресс-службе застройщика.
Согласно заявлению ФАС, после выданных предписаний ПИК рассмотрел 330 запросов других провайдеров на размещение сетей в своих жилых комплексах, а также провел совместные осмотры и предоставил техдокументацию.
Ранее сегодня ФАС возбудила административные дела по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением). Застройщика ПИК и оператора связи «Ловител» обязали предоставить другим провайдерам доступ в многоквартирные дома. Должностным лицам ПИКа грозят штрафы от 20 до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до трех лет, «Ловителу» — оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке услуг доступа.