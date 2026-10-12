ПИК сообщил об исполнении всех предписаний ФАС

Ранее сегодня ФАС возбудила административные дела по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением). Застройщика ПИК и оператора связи «Ловител» обязали предоставить другим провайдерам доступ в многоквартирные дома. Должностным лицам ПИКа грозят штрафы от 20 до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до трех лет, «Ловителу» — оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке услуг доступа.