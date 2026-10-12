В сухпайки добавляют сроки

Прежде чем судья Евгения Николаева начала рассматривать дело Валерия Ковалевича и Александра Михайленко, а также скончавшегося в СИЗО Игоря Котельникова (родственники не согласились на прекращение дела в связи со смертью фигуранта в СИЗО, поэтому его будут судить посмертно) в соседнем зале судья Константин Очиров вынес приговор Эльвире Смирновой. На следствии акционер и бывший замдиректора московского филиала ГПК признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав, в частности, показания о том, что госконтракты достались предприятию якобы в обмен на взятки замминистра обороны Дмитрию Булгакову. Однако подтверждения этому следствие не нашло, и в итоге обвинение в коррупции генералу армии не предъявили. В настоящее время он знакомится с делом о мошенничестве, не связанным с поставками сухпайков.