В сухпайки добавляют сроки
Поставщики ИРП для армии предстали перед судом
12.10.2026, 19:11
Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о хищениях более 10 млрд руб., которые, по версии следствия, имели место при поставках сухпайков для военных Грязинским пищевым комбинатом (ГПК). Представшие перед судом гендиректор предприятия Валерий Ковалевич и руководитель московского филиала ГПК Александр Михайленко вину не признали. При этом согласившаяся с обвинением акционер и замдиректора московского филиала предприятия Эльвира Смирнова в отдельном процессе получила четыре года колонии. С нее же был взыскан многомиллиардный ущерб.
Прежде чем судья Евгения Николаева начала рассматривать дело Валерия Ковалевича и Александра Михайленко, а также скончавшегося в СИЗО Игоря Котельникова (родственники не согласились на прекращение дела в связи со смертью фигуранта в СИЗО, поэтому его будут судить посмертно) в соседнем зале судья Константин Очиров вынес приговор Эльвире Смирновой. На следствии акционер и бывший замдиректора московского филиала ГПК признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав, в частности, показания о том, что госконтракты достались предприятию якобы в обмен на взятки замминистра обороны Дмитрию Булгакову. Однако подтверждения этому следствие не нашло, и в итоге обвинение в коррупции генералу армии не предъявили. В настоящее время он знакомится с делом о мошенничестве, не связанным с поставками сухпайков.
Тем не менее показания 62-летней госпожи Смирновой, которая в суде представилась пенсионеркой, позволили осудить ее в особом порядке — без исследования доказательств, что дало ей право рассчитывать на более мягкий срок. Процесс по ее делу занял всего три заседания.
Суд признал ее виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 10 млрд 70 млн руб. и приговорил к четырем годам в колонии общего режима, две трети из которых фигурантка уже отсидела. Также был удовлетворен иск Минобороны к подсудимой на сумму причиненного ущерба и назначен штраф в 1,5 млн руб. В течение трех лет ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и админо-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере заключения и исполнения госконтрактов. Для возмещения имущественного ущерба и погашения иска суд оставил под арестом имущество фигурантки.
Оказалось, что госпожа Смирнова владеет не только квартирами в Москве, но и рядом земельных участков в Подмосковье, а при обысках у нее дома было найдено 159 млн руб., $115 тыс. и €32 тыс. В банковской ячейке, которую арендовала подсудимая, обнаружили еще $8,9 млн, €1,4 млн и 10 млн руб. Кроме того, под арест попали несколько десятков брендовых часов и украшений марок Rolex, Chanel, Patek Philippe, Chopard, Van Cleef и проч.
Когда прозвучало наказание, фигурантка сказала, что приговор ей понятен. Ее адвокат покинул суд, не дав комментариев.
Через пару часов тот же суд приступил к рассмотрению дела гендиректора ГПК Валерия Ковалевича, руководителя московского филиала ГПК Александра Михайленко и фактического руководителя зарегистрированных в Москве и Подмосковье ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игоря Котельникова. Именно из этого расследования было выделено дело госпожи Смирновой. Как и ей, фигурантам инкриминируется два эпизода хищения путем мошенничества в особо крупном размере — на сумму 5 млрд 698 млн руб. и 4 млрд 381 млн руб., за каждое из которых грозит до десяти лет заключения.
Следствие полагает, что обвиняемые входили в организованную группу, действовавшую с 24 июня 2021 года по 15 апреля 2024 года и совершившую хищение средств, выделенных из федерального бюджета РФ на поставку военным индивидуальных рационов питания (ИРП), а проще говоря — сухпайков.
Это было сделано при реализации двух госконтрактов на суммы 14,5 млрд и 8,1 млрд руб., заключенных в январе и декабре 2022 года соответственно между ГПК и АО «Военторг». Последнее, в свою очередь, выступало исполнителем по госконтракту с Минобороны на оказание услуг по питанию для нужд военнослужащих в 2021–2024 годах, стоимость которого составила 186 млрд 884 млн руб.
Главное следственное управление СКР полагает, что победить в конкурсе на заключение договоров поставки ИРП с «Военторгом» ГПК удалось благодаря тому, что соучастники подготовили альтернативные предложения от подконтрольных им фирм по более высокой цене. В итоге был выбран ГПК, предложивший меньшую цену.
По данным следствия, предприятие поставило военным сухпайки по завышенной в два раза цене, похитив 10 млрд 79 млн руб.
Когда прозвучало обвинение, подсудимые заявили, что оно им понятно, однако высказать свое отношение к инкриминируемым деяниям они пока не готовы. Господин Михайленко объяснил это тем, что был лишен возможности ознакомиться со всеми материалами дела, изучив лишь 82 из 88 томов. В этой связи он обещал высказаться «позже». Господин Ковалевич сказал, что сделает это в конце судебного следствия. Аналогичной позиции придерживаются и защитники Игоря Котельникова, пообещав добиваться в суде его полной реабилитации.
Как ранее сообщал “Ъ”, на следствии все трое отрицали вину. По словам адвокатов, не изменилась эта позиция и в суде. При этом защита утверждает, что следствие изъяло из дела результаты первоначальных экспертиз, констатировавших, что ГПК при поставках военных не похитил бюджетные средства, а сэкономил государству более 2 млрд руб.