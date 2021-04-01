Песков заявил о миллиарде людей, доверяющих российским вакцинам

Поставки российских вакцин от коронавируса свидетельствует о высоком уровне доверия к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал опрос Credit Suisse, согласно которому уровень доверия к вакцинам внутри России — наименьший среди развивающихся стран. Отметим, что опрос Credit Suisse был посвящен доверию внутри стран, а господин Песков в своем ответе сказал о «миллиарде» человек, доверяющих препаратам во всем мире.

«Уровень доверия к отечественным вакцинам высокий, это можно сказать однозначно. И уровень доверия к нашей вакцине, думаю, где-то у миллиарда человек на этой земле тоже очень высокий, однозначно. Судя по востребованности этой вакцины — вы знаете, что запросов такое количество во всем мире, что мы просто не справляемся с производством»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос “Ъ FM”.

Господин Песков сказал, что ему неизвестно о прежних опросах Credit Suisse. «Вы знаете, это очень уважаемая кредитно-финансовая организация, но я никогда не знаю, что она славна своей работой в социологии. Поэтому я просто не знаю, что за опрос, и здесь можно скорее говорить о доверии к результатам опроса»,— сказал он.

Исследование Credit Suisse было опубликовано в отчете о состоянии потребительских рынков развивающихся стран (Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021). В опросе участвовали 14 тыс. потребителей из Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Мексики, России, Таиланда и Турции, чуть больше 1,5 тыс. опрошенных были из России. По данным опроса, чуть менее 40% опрошенных из России заявили, что готовы вакцинироваться местным препаратом, в то время как в других странах показатель составил от 60% до более чем 90%. Credit Suisse называет Россию «единственным источником пессимизма» и связывает это с тем, что в стране наблюдается низкое доверие ко всем медикаментам местного производства.

К использованию внутри России допущены три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Вакцинация зарубежными препаратами не производится. Россия экспортирует «Спутник V» в другие страны. Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с китайской TopRidge Pharma о производстве более 100 млн доз «Спутника V» в год.

О совещании президента России с производителями вакцин — в материале “Ъ” «Дозы капали».