15 млн доз вакцины Johnson & Johnson испортили на заводе в США

Поставки вакцины Johnson & Johnson будут осложнены из-за ошибки на заводе в Балтиморе (штат Мэриленд, США), сообщили источники Politico и The New York Times. Испорчено 15 млн доз. Работники завода смешали ингредиенты для Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины другого производителя.

В компании признали порчу партии вакцины. «В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства»,— говорится в заявлении компании.

Сейчас в США применяются дозы вакцины Johnson & Johnson, произведенные в Нидерландах. Поэтому пока проблема на производстве в Балтиморе не повлияла на вакцинацию населения. Компания по-прежнему намерена 100 млн доз в США к концу июня.

Вакцина Johnson & Johnson является однокомпонентной. Ее эффективность оценивается в 66,1%. В США препарат был одобрен 28 февраля. В марте его применение одобрили власти ЕС и Всемирная организация здравоохранения.