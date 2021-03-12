ВОЗ одобрила применение вакцины Johnson & Johnson

Вакцина американской компании Janssen, фармацевтического подразделения Johnson & Johnson стала четвертой одобренной ВОЗ вакциной от коронавируса COVID-19. Ранее организация рекомендовала к применению совместную вакцину Pfizer и BioNTech, а также два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета.

«ВОЗ сегодня внесла в список вакцину против COVID-19 Ad26.COV2.S, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), для экстренного использования во всех странах и для распространения COVAX. Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), о котором было объявлено вчера»,— говорится в сообщении организации.

Одобрение вакцины Johnson & Johnson разрешает механизму COVAX распространять этот препарат. Механизм COVAX — это программа ВОЗ по доставке вакцин в бедные страны.

Вакцина Johnson & Johnson является однокомпонентной. Ее эффективность оценивается в 66,1%. В США препарат был одобрен 28 февраля. 11 марта его применение одобрили власти ЕС.

Гендиректор ВОЗ о механизме COVAX и начале поставок — в материале “Ъ”.