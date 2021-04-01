Александр Лукашенко облачается в новую реформу

Конституционная комиссия Белоруссии намерена в июле завершить работу над проектом обновленного основного закона, следует из опубликованного 31 марта графика заседаний. Чего ждать на выходе, уже ясно: белорусский лидер Александр Лукашенко хочет, чтобы президент мог влиять на «любое решение снизу доверху». А поскольку глава государства и сейчас обладает такими возможностями, то творцы новой конституции вряд ли ослушаются.

Хотя конституционная комиссия Белоруссии 31 марта провела лишь установочное заседание, на нем стало ясно, что работать она будет быстро. Как следует из графика заседаний, который опубликовал в своем Telegram-канале член комиссии Юрий Воскресенский, проект нового основного закона появится летом. Во всяком случае, 21 июля комиссия намерена собраться на заключительное заседание.

«Будем проводить заседания дважды в месяц, чтобы до 1 августа подготовить конкретный вариант изменений»,— заявил председатель комиссии Петр Миклашевич. Референдум по новой конституции планируется провести в 2022 году.

Предложения, звучавшие на установочном заседании, пока не позволяют понять, как будет выглядеть новая система управления государством.

Зато стало ясно, что государство ужесточит правила игры для СМИ и блогеров. Член комиссии депутат Игорь Марзалюк заявил о борьбе с «психологическим терроризмом»: «Интернет — это та же сфера человеческого общения, которая должна регулироваться законодательными актами. И за нарушения закона, тем более в блогосфере, должна быть жесткая ответственность. Троллинг, буллинг, когда человек получает в результате лжи, мерзости и угроз инфаркт, либо подрывается существенно его здоровье другими способами — это должно быть просто поставлено под запрет».

Другой член комиссии Александр Шпаковский ранее сказал “Ъ”, что Белорусская православная церковь предложила прописать в конституции, что брак — это союз мужчины и женщины.

Между тем конкретные указания о том, что должно быть в новой конституции, за день до заседания комиссии дал Александр Лукашенко. 30 марта на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами власти он заявил, что стране нужен сильный лидер. «У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху,— отметил он.—

Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента, стране не бывать. Она исчезнет».

В прошлом году господин Лукашенко высказал обратный по смыслу тезис: полномочия президента так велики, что передать этот пост другому человеку будет опасно. «Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда»,— говорил он 27 ноября 2020 года.

С нынешним подходом полностью согласен белорусский политолог Петр Петровский. «Белоруссия находится в чрезвычайной геополитической ситуации. Таким странам нужна сильная авторитарная власть»,— сказал он “Ъ”. Как показывает пример Украины, Молдавии и Грузии, развил мысль провластный эксперт, «формирование либеральной парламентской системы создает условия для иностранного вмешательства». При этом, по словам господина Петровского, местное самоуправление следует реформировать, чтобы президенту не приходилось «вкручивать лампочки»: «В целом задача конституции — ликвидировать лакуны, которые позволили дестабилизировать ситуацию в прошлом году».

Про перераспределение полномочий, но только на нижних этажах власти, сказал и премьер страны Роман Головченко. По его словам, следует «раскрепостить инициативу на местах».

Президент Лукашенко подчеркивает — реформируя конституцию, он действует без оглядки на оппозицию и Москву. «Напоминаю, что не Россия и не руководство России заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно,— отметил он накануне.— Потому что Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет — диктатор, авторитарный руководитель,— мы тоже не знаем».

Про оппозицию белорусскому лидеру можно поверить: он выкорчевал протестные настроения в стране, а в конституционной комиссии реальных оппозиционеров нет. Член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Богрецов сказал “Ъ”, что следит за работой комиссии и «у властей есть все возможности, чтобы внести позитивные изменения» в закон. «А вот есть ли желание — это другой вопрос. Это хорошо, что они заставляют себя задуматься о будущем, а не просто продолжать репрессии. Неплохим шагом было бы в состав такой большой группы пригласить представителей рабочей группы от демократических сил»,— высказал пожелание господин Богрецов.

Что касается участия в белорусском конституционном процессе Москвы, то об этом можно судить по заявлениям российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Оба публично заявляли, что ждут конституционной реформы, а после нее — досрочных выборов, в том числе президентских.

Собеседники “Ъ” в курирующих Белоруссию российских госструктурах подтверждали, что транзит власти в союзной России стране — желаемый сценарий. Пока же дело имеют с тем, кто контролирует ситуацию.

«Где сидит Тихановская? В Литве. А Лукашенко в Минске в президентском дворце»,— отметил в беседе с “Ъ” высокопоставленный собеседник.

Впрочем, о транзите президентской власти в Минске говорят все меньше. «Новая конституция — новые выборы,— объясняет член конституционной комиссии Александр Шпаковский.— Но и Лукашенко в них может участвовать, если захочет. Мы работаем над конституцией, а не над судьбой президента».

«Возраст позволит Александру Лукашенко находиться у власти еще лет десять. А у Кремля нет задачи его снять — была задача сделать более сговорчивым. Он и стал таковым, но сохранил своенравность»,— рассуждает политолог Петровский.

Кирилл Кривошеев