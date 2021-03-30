От аэровокзала оставят одни стены

Получившее в 2019 году концессию на аэропорт Курска и землю без торгов ООО «Браво» отказалось от строительства нового терминала внутренних линий стоимостью 350 млн руб. Теперь региональные власти собираются потратить 150 млн руб. из бюджета на капитальный ремонт построенного 50 лет назад старого аэровокзала, но не отказываются от поиска инвесторов. Эксперты не ждут окупаемости ни частных, ни государственных вложений.

Как рассказал накануне в интервью “Ъ-Черноземье” губернатор Курской области Роман Старовойт, заключившее в сентябре 2019-го концессионное соглашение на развитие аэропорта местное ООО «Браво» было вынуждено выйти из проекта. Компания к 2020 году успела получить на стройплощадке все коммуникации: электричество, водоснабжение, водоотведение. Но в год коронавируса у инвестора начались финансовые сложности и «на стадии основной стройки он, к сожалению, отказался», сообщил господин Старовойт.

«Из-за пандемии в 2021 году не будет построено новое здание аэровокзала. Бизнес инвестора, который брался за этот проект, связан с ритейлом и девелопментом, это направление в 2020-м просело, поэтому они пока приостановили свои намерения», — уточнил губернатор.

Инвестора, который стоит за малоизвестным «Браво», официально работающим как «рекламное агентство», местные власти не раскрывали. Однако, по данным “Ъ-Черноземье”, он мог быть близок холдингу «Адамант» Владимира Голубева, крупнейшему собственнику торговой недвижимости в Санкт-Петербурге. Холдинг ранее участвовал в сделке по продаже бизнеса курской корпорации «Гринн». Официально “Ъ-Черноземье” в «Адаманте» интерес к аэропортовому бизнесу не комментировали.

Сейчас администрация Курской области «работает над тем», чтобы выкупить у неудавшегося концессионера готовый проект терминала и документацию на него. Напомним, речь шла о строительстве двухэтажного здания аэровокзала площадью 3,7 тыс. кв. м и стоимостью порядка 350 млн руб. к первому кварталу 2021 года «без привлечения бюджетных средств». Власти со своей стороны предоставляли концессионеру землю без торгов и подводили к ней коммуникации. «Возможно, мы приобретем документацию сами, а возможно, ее потом возьмет другой инвестор, чтобы проект в итоге был реализован», — отметил господин Старовойт.

Финансовые показатели зарегистрированное в ноябре 2018 года «Браво» не раскрывает. ООО, судя по практике судебных споров с подрядчиками, продолжает работать как рекламное агентство. Связаться с представителями компании вчера не удалось, она не указывает в ЕГРЮЛ каких-либо контактных данных.

Теперь курские власти, «чтобы поддержать нашего авиапассажира», планируют за счет бюджетных средств провести капремонт старого здания аэровокзала, построенного около 50 лет назад. Оно, как и весь комплекс аэропорта Северный, за исключением взлетной полосы, находится в собственности региона. Объектом управляет областное казенное предприятие «Курскаэропорт».

Стоимость капремонта господин Старовойт оценил в 100–150 млн руб. «Это не столь существенные траты, но здание станет более комфортным. Будет внешне и внутренне совершенно иное здание, оставим только стены», — сказал губернатор. Проект с параметрами, по его словам, еще окончательно не утвержден. «Курский аэропорт — единственный в стране, который в прошлом году показал рост пассажиропотока на 47%. Понятно, у нас низкая база и смешные цифры — пассажиропоток составил 56 тыс. Но он мог вообще встать! Мы постепенно приучаем гостей нашего города и курян к авиатранспорту. У людей должен быть выбор: автомобиль, железная дорога, авиация», — заключил губернатор.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта в 2025-2030 годах может быть включена в федеральную программу, что обеспечит реконструкцию за средства госбюджета и позволит в итоге принимать самолеты средней и большой вместимости. Сейчас из Курска летает только «Руслайн» на Bombardier CRJ 100/200 — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Единственная взлетная полоса аэропорта используется также и истребителями авиаполка, дислоцированного на прилегающем аэродроме Халино.

Конъюнктура российского рынка авиаперевозок после коронакризиса заставит инвесторов отложить проекты на три-четыре года, предполагает глава профильной консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак: «Определенное восстановление внутренних перелетов есть, но о росте говорить не приходится». Однако эксперт полагает, что строительство нового терминала или как минимум реконструкция здания остаются актуальными для курского аэропорта. «В этом городе очень небольшой пассажиропоток, но и 50 тыс. человек в год заслуживают достойного терминала и нормального сервиса. Местные власти должны делать эти вложения с открытыми глазами, учитывая, что инвестиции в аэропортовую инфраструктуру отбиваются очень медленно, если вообще отбиваются. Горизонт окупаемости меньше десятка лет — это невозможная фантазия, даже для крупных проектов. А только лишь новое здание увеличить пассажиропоток в регионе не может», — заключил эксперт.

Сергей Калашников