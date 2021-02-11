В аэропорту Курска хотят реконструировать взлетно-посадочную полосу

В федеральный план развития магистральной инфраструктуры могут включить реконструкцию взлетно-посадочной полосы курского аэропорта в период с 2025 до 2030 года. Об этом губернатор Роман Старовойт договорился на встрече с главой Минтранса Виталием Савельевым.

Предполагается, что реконструированная полоса позволит принимать самолеты средней и большой вместимости. Это должно «существенно расширить географию полетов и увеличить пассажиропоток», рассчитывает господин Старовойт. При этом единственная взлетная полоса аэропорта, напомним, используется также и истребителями авиаполка, дислоцированными на прилегающем аэродроме Халино.

В 2020 году пассажиропоток курского аэропорта превысил 55 тыс. человек. Несмотря на пандемию, этот показатель существенно вырос к 2019-му, когда пассажиропоток составил около 37 тыс. человек. По данным администрации региона, в 2020 году из курского аэропорта было совершено 1,1 тыс. рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Симферополь.

Почему власти хотят построить новый терминал в курском аэропорту — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин