Аэропорту создают образ

Вчера во время закладки «первого камня» нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Курска стала известна компания, которой местные власти отдали предприятие в концессию и предоставили землю под строительство без торгов. Это местное ООО «Браво», которое было зарегистрировано меньше года назад как «рекламное агентство» с одним сотрудником. Врио губернатора Роман Старовойт рассчитывает, что эта компания к 2021 году построит терминал за 350 млн руб. Впрочем, «Браво» может быть близко к холдингу «Адамант» из Санкт-Петербурга, который приобретает активы курской корпорации «Гринн».



Глава Курской области Роман Старовойт 3 сентября после церемонии закладки «первого камня» на месте планируемого терминала внутренних линий (на которых сейчас летает единственная авиакомпания – «Руслайн») заключил соглашение о реализации проекта с гендиректором малоизвестного ООО «Браво» Михаилом Коном.

Эта компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», была зарегистрирована в Курске 22 ноября 2018 года с основным видом деятельности «рекламное агентство», уставным капиталом в 10 тыс. руб. и одним сотрудником. Другой вид деятельности ООО «Браво» — управление недвижимостью. Компания входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как «микропредприятие» и использует упрощенную систему налогообложения. Господин Кон единственный владелец «Браво». Он также выступает гендиректором и собственником курского ООО «Медальон», зарегистрированного в декабре 2018-го для «разработки компьютерного программного обеспечения». Связей с другими компаниями у «Браво» и «Медальона» нет.

При этом на торжественном мероприятии в статусе «члена совета директоров “Браво”» присутствовал Дмитрий (Вячеславович) Быков, полный тезка бывшего чиновника комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-Петербурга. Его ленинградские СМИ называли представителем интересов Максима Жукова, сына совладельца петербургского холдинга «Адамант» Владимира Голубева. «Адамант» — крупнейший собственник торговой недвижимости в Санкт-Петербурге. Сейчас холдинг находится в процессе покупки бизнеса черноземной корпорации «Гринн» со штаб-квартирой в Курске. Господа Быков и Жуков также, по данным «СПАРК-Интерфакс», в разное время вместе участвовали в ряде петербургских юрлиц.

По словам Романа Старовойта, концессионер планирует построить двухэтажное здание аэровокзала площадью 3,7 тыс. кв. м к первому кварталу 2021 года «без привлечения бюджетных средств». «С нашей стороны необходимо обеспечить подводку коммуникаций, предоставление без торгов участка, что совершенно недавно было», — сообщил врио губернатора. Он также рассказал, что старое здание аэровокзала, построенное около 50 лет назад, «на первом этапе реализации проекта развития авиационного узла» будет использоваться для обслуживания международных авиарейсов. На данный момент таких рейсов в аэропорту нет.

Директор курировавшего проект Агентства по привлечению инвестиций Курской области Артур Романенко сообщил “Ъ-Черноземье”, что инвестор планирует реализовать проект «за счет собственных средств», но агентство не проверяло источники финансирования. «Компания недавно зарегистрировалась, чтобы юридическое лицо было на территории Курской области. Мы проверяем, кто ее учредители, смотрим, где они еще работают. Бенефициары этой компании из Санкт-Петербурга, они занимаются управлением огромным количеством площадей, сотнями тысяч квадратных метров по всей стране, — сказал господин Романенко, не уточняя имена этих бизнесменов. — Не обладаю информацией об их других проектах и активах. Зачем нам это нужно? Я интересовался вопросом с правовой точки зрения, мы провели свой аудит, и ни у кого не возникло никаких сомнений в реализации проекта терминала аэропорта. Для того чтобы копаться глубже, есть специальные органы».

Источник “Ъ-Черноземье”, владеющий информацией о проекте, отметил, что «недавняя регистрация специальной компании — нормальная практика в мире под проектное финансирование инфраструктурных проектов»: «Здесь планируется финансирование с высоким заемным финансовым плечом, поэтому связи с другим бизнесом не играют роли». У обладминистрации есть понимание механизма финансирования проекта, и нет сомнений, что он будет реализован, заверили “Ъ-Черноземье” в ее пресс-службе.

Проект реконструкции аэропорта Курска был представлен в июне на Среднерусском экономическом форуме. Концепт общей стоимостью более 2,3 млрд руб. включает, в частности, ремонт взлетной полосы, строительство терминала внутренних линий за 350 млн руб. и международных за 500 млн руб. Реконструкция, как рассчитывают авторы проекта, поможет увеличить пассажиропоток аэропорта до 100 тыс. человек в год. По данным Росавиации, в первом полугодии 2019-го он составил 13,85 тыс. человек.

Топ-менеджер одного из крупных аэропортов Черноземья, попросивший не называть свое имя, с недоверием отнесся к проекту строительства нового терминала внутренних линий в Курске: «Даже если отбросить сомнения в профессионализме совершенно неизвестного инвестора, остается вопрос, что вообще можно построить за 350 млн руб.? Это цена одного оборудования для небольшого терминала. А строить тогда на что?»

«С точки зрения прозрачности такой концессии, конечно, есть масса вопросов. Но в российской экономике есть много подобных особенностей, которые идут вопреки западной бизнес-логике и этике, и тем не менее строятся и федеральные трассы, и аэропорты, и другие инфраструктурные объекты», — заключил аналитик «Алора» Алексей Антонов.

Сергей Калашников