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Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

В Курск приземляют концессионера

Власти спланировали реконструкцию аэропорта за 2,3 млрд рублей

Коммерсантъ (Воронеж) от

На Среднерусском экономическом форуме вчера был представлен проект реконструкции аэропорта Курска, который принадлежит региональным властям. Концепт общей стоимостью более 2,3 млрд руб. включает, в частности, ремонт взлетной полосы, строительство терминала внутренних линий (на которых сейчас летает единственная авиакомпания) за 350 млн руб. и международных (полеты не выполняются) за 500 млн руб. Вложиться в это, по ожиданиям чиновников, должен на условиях концессии «инвестор», которого власти не раскрывают. Эксперты считают проект актуальным для небольшого аэропорта, но «сложно реализуемым» из-за слабого пассажиропотока.


Согласно представленному на полях форума проекту, реконструкция аэропорта может пройти тремя этапами. В 2019-2020 годах планируется строительство терминала внутренних линий площадью 4 тыс. кв. м и пропускной способностью до 100 человек в час. Его стоимость оценивается в 350 млн руб. Терминал может включать кафе, медпункт, мини-гостиницу и производство бортового питания (сейчас его в аэропорту не делают). После этого в 2020-2023 годах планируется строительство терминала международных линий пропускной способностью до 250 человек в час. Его стоимость оценивается в 500 млн руб. Новые терминалы, судя по проекту, могут расположиться слева от действующего.

Также планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянки самолетов. Полоса находится в федеральной собственности, поэтому традиционно ее реконструкцию финансирует госбюджет в рамках специальных программ. Ремонт полосы оценивается в 1,5 млрд руб. Реконструкция, рассчитывают авторы проекта, поможет увеличить пассажиропоток аэропорта до 100 тыс. человек в год. По данным на 2017 год (более актуальная информация не раскрывалась), он составляет 32 тыс. человек, увеличившись на 5%. Ранее он тоже снижался: 37,2 тыс. в 2014-м, 35,5 тыс. в 2015-м, 30,5 тыс. в 2016-м.

Сейчас из аэропорта летает только одна авиакомпания — «Руслайн» — в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Минеральные Воды. У аэропорта есть сертификат на международное авиасообщение, но фактически его нет.

Власти рассчитывают привлечь в новые терминалы пассажиров не только из Курска, но и из соседних Орловской и Брянской областей, где действующих аэропортов нет.

Другими предпосылками для реконструкции они считают «растущий спрос на услуги гражданской авиации у населения Курской области» и «отток платежеспособных клиентов в современные терминалы аэропортов Воронежа и Белгорода». Чиновники рассчитывают, что реконструкцию профинансирует «инвестор», который получит аэропорт в рамках концессии. Но о том, что это за компания, в обладминистрации говорить пока отказываются. Курирующая проект директор агентства инвестиционного развития Курской области Ирина Кочева вчера в кулуарах форума сказала “Ъ-Черноземье”, что компанию могут представить в августе.

Аэропорт Курск-Восточный гражданская авиация делит с военными, на нем базируется 14-й гвардейский истребительный полк Западного военного округа с более 20 Су-30СМ. Пассажирскими перевозками занимается на 100% принадлежащее обладминистрации казенное предприятие «Курскаэропорт» (31,52 млн руб. выручки и 62 тыс. руб. прибыли в 2017-м). Взлетная полоса длиной 2,5 км и шириной 40 м может принимать до 12 самолетов в сутки (самые тяжелые — Ил-76 и Boeing 737-500). Аэропорт занимает 80 га, окруженный с одной стороны военной частью, с другой — жилой застройкой.

Глава отраслевой консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак считает курский проект актуальным, хотя и «сложно реализуемым». «Я приветствую любое развитие аэропортовой инфраструктуры в регионах, а представленный объект — далеко не самый крупный. Поэтому возможно, что его удастся загрузить пассажирами при условии организации новых рейсов. И тех, и других привлекает новый терминал, поэтому это замкнутый круг. Тот случай, когда отсутствие спроса связано с отсутствием качественного предложения,— сказал эксперт.— Местным властям нужно не забывать, что развитие региональных аэропортов невозможно в отрыве от развития всей экономики и промышленности. В пользу этого говорят успешные примеры небольших авиаузлов в Набережных Челнах и Калуге».

«После того как будет принято окончательное решение о проведении реконструкции, обладминистрации нужно не праздновать, а бежать в Москву, убеждать авиакомпании в привлекательности региона для новых рейсов, договариваться о субсидиях для перевозчиков в Минтрансе. В этом случае у проекта есть шансы на успех»,— заключил глава Infomost.

Сергей Калашников, Мария Старикова


Как могут модернизировать аэропорт Воронежа

До 2025 года аэропорт Воронежа хотят превратить в «многофункциональный транспортный комплекс» с упором не только на пассажирские, но и на грузовые перевозки. Для этого запланировано удлинение и расширение взлетной полосы, а также строительство грузового терминала на 5 тыс. кв. м. Собственник аэропорта не отказывается и от планов строительства в 2020–2022 годах нового пассажирского терминала. А в старое здание может быть перенесен Центральный автовокзал Воронежа, который сейчас находится посреди спального района. В перспективе по соседству с аэропортом могут расположиться станция метро и железнодорожный вокзал Воронеж-3 на скоростной ветке Москва — Адлер.

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