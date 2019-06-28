В Курск приземляют концессионера

На Среднерусском экономическом форуме вчера был представлен проект реконструкции аэропорта Курска, который принадлежит региональным властям. Концепт общей стоимостью более 2,3 млрд руб. включает, в частности, ремонт взлетной полосы, строительство терминала внутренних линий (на которых сейчас летает единственная авиакомпания) за 350 млн руб. и международных (полеты не выполняются) за 500 млн руб. Вложиться в это, по ожиданиям чиновников, должен на условиях концессии «инвестор», которого власти не раскрывают. Эксперты считают проект актуальным для небольшого аэропорта, но «сложно реализуемым» из-за слабого пассажиропотока.

Согласно представленному на полях форума проекту, реконструкция аэропорта может пройти тремя этапами. В 2019-2020 годах планируется строительство терминала внутренних линий площадью 4 тыс. кв. м и пропускной способностью до 100 человек в час. Его стоимость оценивается в 350 млн руб. Терминал может включать кафе, медпункт, мини-гостиницу и производство бортового питания (сейчас его в аэропорту не делают). После этого в 2020-2023 годах планируется строительство терминала международных линий пропускной способностью до 250 человек в час. Его стоимость оценивается в 500 млн руб. Новые терминалы, судя по проекту, могут расположиться слева от действующего.

Также планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянки самолетов. Полоса находится в федеральной собственности, поэтому традиционно ее реконструкцию финансирует госбюджет в рамках специальных программ. Ремонт полосы оценивается в 1,5 млрд руб. Реконструкция, рассчитывают авторы проекта, поможет увеличить пассажиропоток аэропорта до 100 тыс. человек в год. По данным на 2017 год (более актуальная информация не раскрывалась), он составляет 32 тыс. человек, увеличившись на 5%. Ранее он тоже снижался: 37,2 тыс. в 2014-м, 35,5 тыс. в 2015-м, 30,5 тыс. в 2016-м.

Сейчас из аэропорта летает только одна авиакомпания — «Руслайн» — в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Минеральные Воды. У аэропорта есть сертификат на международное авиасообщение, но фактически его нет.

Власти рассчитывают привлечь в новые терминалы пассажиров не только из Курска, но и из соседних Орловской и Брянской областей, где действующих аэропортов нет.

Другими предпосылками для реконструкции они считают «растущий спрос на услуги гражданской авиации у населения Курской области» и «отток платежеспособных клиентов в современные терминалы аэропортов Воронежа и Белгорода». Чиновники рассчитывают, что реконструкцию профинансирует «инвестор», который получит аэропорт в рамках концессии. Но о том, что это за компания, в обладминистрации говорить пока отказываются. Курирующая проект директор агентства инвестиционного развития Курской области Ирина Кочева вчера в кулуарах форума сказала “Ъ-Черноземье”, что компанию могут представить в августе.

Аэропорт Курск-Восточный гражданская авиация делит с военными, на нем базируется 14-й гвардейский истребительный полк Западного военного округа с более 20 Су-30СМ. Пассажирскими перевозками занимается на 100% принадлежащее обладминистрации казенное предприятие «Курскаэропорт» (31,52 млн руб. выручки и 62 тыс. руб. прибыли в 2017-м). Взлетная полоса длиной 2,5 км и шириной 40 м может принимать до 12 самолетов в сутки (самые тяжелые — Ил-76 и Boeing 737-500). Аэропорт занимает 80 га, окруженный с одной стороны военной частью, с другой — жилой застройкой.

Глава отраслевой консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак считает курский проект актуальным, хотя и «сложно реализуемым». «Я приветствую любое развитие аэропортовой инфраструктуры в регионах, а представленный объект — далеко не самый крупный. Поэтому возможно, что его удастся загрузить пассажирами при условии организации новых рейсов. И тех, и других привлекает новый терминал, поэтому это замкнутый круг. Тот случай, когда отсутствие спроса связано с отсутствием качественного предложения,— сказал эксперт.— Местным властям нужно не забывать, что развитие региональных аэропортов невозможно в отрыве от развития всей экономики и промышленности. В пользу этого говорят успешные примеры небольших авиаузлов в Набережных Челнах и Калуге».

«После того как будет принято окончательное решение о проведении реконструкции, обладминистрации нужно не праздновать, а бежать в Москву, убеждать авиакомпании в привлекательности региона для новых рейсов, договариваться о субсидиях для перевозчиков в Минтрансе. В этом случае у проекта есть шансы на успех»,— заключил глава Infomost.

Сергей Калашников, Мария Старикова